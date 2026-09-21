Kho đạn Syria phát nổ, vụ thứ tư chỉ trong một tháng

Một loạt vụ nổ lớn xảy ra tại kho vũ khí quân đội gần Al-Eis, tỉnh Aleppo, miền bắc Syria vào sáng sớm 21/9, khiến ít nhất 4 người bị thương và nhiều người dân phải sơ tán. Đây là vụ nổ kho đạn thứ tư được ghi nhận tại Syria trong tháng này.

Đây là vụ nổ kho đạn thứ tư được ghi nhận tại Syria trong tháng 9. Nguồn: MXH

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, các tiếng nổ liên tiếp vang lên tại khu vực kho vũ khí và có thể nghe thấy từ nhiều thị trấn lân cận. Bộ Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Syria cho biết, 4 người bị thương, trong đó một trường hợp trúng mảnh đạn rơi.

Lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ người dân rời khỏi các ngôi nhà gần hiện trường, nhà chức trách phong tỏa các tuyến đường dẫn vào khu vực kho đạn.

Một người dân sống gần đó cho biết, các vụ nổ kéo dài khoảng một giờ, trong lúc đạn và tên lửa từ kho vũ khí phát nổ, bay theo nhiều hướng.

Một cư dân khác cho hay, ông cùng gia đình phải chạy sang một ngôi làng khác để tránh nguy hiểm. Khi trở về, ông phát hiện cửa ra vào và cửa sổ trong nhà đã bị sức ép của vụ nổ làm hư hỏng.

Theo cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục rà soát khu vực nhằm xử lý các loại đạn dược và vật thể chưa phát nổ.

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ nổ tại kho vũ khí ở Syria thời gian gần đây. Ngày 9/9, một vụ nổ tại kho vũ khí ở tỉnh Idlib khiến 14 người thiệt mạng. Một vụ khác xảy ra ở miền đông Syria vào tuần trước cũng khiến 11 người tử vong.

Theo thống kê, kể từ khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, ít nhất 16 vụ nổ tương tự đã xảy ra tại các kho chứa vũ khí trên khắp Syria.

Nguyên nhân của các vụ việc không giống nhau. Giới chức Syria cho biết, một số vụ liên quan đến điều kiện bảo quản không đảm bảo, hỏa hoạn hoặc đạn dược xuống cấp. Tuy nhiên, nguyên nhân của một số vụ nổ khác đến nay vẫn chưa được công bố.