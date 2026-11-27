Chỉ còn hơn hai tháng nữa, thị trường điện ảnh Việt sẽ bước vào mùa phim Tết Nguyên đán 2027. Đây được xem là một trong những thời điểm phát hành quan trọng nhất trong năm, khi nhu cầu giải trí của khán giả tăng cao, mở ra cơ hội để các nhà làm phim chinh phục những cột mốc doanh thu ấn tượng.

NSƯT Xuân Hinh từng gia nhập đường đua phim Tết 2026 với vai chính trong Mùi Phở.

Tính đến hiện tại, ba dự án điện ảnh đã công bố tham gia đường đua phim Tết 2027 gồm Em, Thám Tử Kiên 2 và Loạn Thế. Sự xuất hiện của những cái tên này đang từng bước làm nóng thị trường, đồng thời khiến khán giả tò mò về những gương mặt nghệ sĩ sẽ góp mặt trong mùa phim Tết sắp tới.

Trong số đó, NSƯT Xuân Hinh là cái tên mà không ít người mong đợi sẽ có màn tái xuất sau lần đầu chạm ngõ điện ảnh chưa thực sự trọn vẹn vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ hội để nam danh hài đất Bắc trở lại đường đua phim Tết 2027 đang trở nên khá mong manh.

Thông thường, để một dự án điện ảnh kịp ra mắt vào dịp Tết, nhà sản xuất phải có sự chuẩn bị từ nhiều tháng trước, từ khâu ghi hình, hậu kỳ cho đến quảng bá và giới thiệu tác phẩm. Đặc biệt, với một mùa phim có tính cạnh tranh cao như Tết Nguyên đán, việc công bố dự án từ sớm cũng giúp ê-kíp có thêm thời gian tiếp cận khán giả.

Trong khi những dự án khác đã bắt đầu lộ diện, NSƯT Xuân Hinh vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về việc tham gia một bộ phim điện ảnh mới. Sự im ắng này khiến khả năng nam nghệ sĩ trở lại màn ảnh rộng vào dịp Tết sắp tới trở nên khó khăn hơn.

Đến hiện tại, NSƯT Xuân Hinh vẫn chưa thông báo trở lại điện ảnh.

Nhìn lại mùa phim Tết 2026, NSƯT Xuân Hinh từng gây chú ý khi lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh trong Mùi Phở. Sau hàng chục năm gắn bó với sân khấu, việc nam nghệ sĩ quyết định thử sức với màn ảnh rộng ở tuổi 63 được xem là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp.

Với tên tuổi, kinh nghiệm diễn xuất cùng tình cảm của khán giả dành cho Xuân Hinh, Mùi Phở từng mang theo nhiều kỳ vọng về một hiện tượng thú vị tại phòng vé. Song sau hành trình công chiếu, bộ phim chỉ thu về khoảng 40 tỷ đồng, một kết quả chưa tạo được sức bật như mong đợi nếu đặt trong bối cảnh thị trường điện ảnh mùa Tết.

Dĩ nhiên, doanh thu 40 tỷ đồng không thể phủ nhận những nỗ lực của NSƯT Xuân Hinh trong lần đầu thử sức với điện ảnh. Thành bại về mặt thương mại của một tác phẩm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không thể quy hoàn toàn về một cá nhân.

Thế nhưng, chính kết quả chưa như kỳ vọng ấy lại khiến sự trở lại của Xuân Hinh trở nên đáng mong đợi hơn. Nếu có cơ hội góp mặt trong một dự án phù hợp vào dịp Tết 2027, nam nghệ sĩ sẽ có thêm dịp để thể hiện khả năng diễn xuất, đồng thời "phục thù" về mặt phòng vé sau dấu ấn còn dang dở của Mùi Phở.

Đặc biệt, với một nghệ sĩ đã gắn liền với ký ức ngày Tết của nhiều thế hệ khán giả, việc Xuân Hinh tiếp tục hiện diện trong mùa phim Tết cũng mang ý nghĩa riêng. Nam nghệ sĩ có lợi thế về vốn sống, sự am hiểu văn hóa truyền thống cùng khả năng thể hiện những nhân vật gần gũi với đời sống người Việt. Đây đều là những chất liệu đáng quý mà các nhà làm phim có thể khai thác.

Tất nhiên, việc chưa công bố dự án không đồng nghĩa NSƯT Xuân Hinh đã quyết định dừng lại với điện ảnh. Đường đua phim Tết 2027 vẫn có thể xuất hiện thêm những tác phẩm mới trong thời gian tới. Tuy nhiên, khi quỹ thời gian ngày càng thu hẹp, hy vọng về màn tái xuất của nam nghệ sĩ cũng trở nên mong manh hơn.

Hy vọng về màn tái xuất đường đua phim Tết của NSƯT Xuân Hinh ngày một mong manh.

Điều đáng tiếc không chỉ nằm ở việc Xuân Hinh khó có cơ hội cải thiện thành tích phòng vé của Mùi Phở ngay trong mùa Tết tiếp theo, mà còn ở chỗ hành trình điện ảnh của một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm vẫn chưa được nối dài sau lần đầu chạm ngõ.

Sau hàng chục năm thành danh trên sân khấu, NSƯT Xuân Hinh không cần một bộ phim trăm tỷ để chứng minh vị thế của mình. Song với những khán giả yêu mến nam nghệ sĩ, được nhìn thấy Xuân Hinh trong một vai diễn điện ảnh mới, với một kịch bản đủ hay và phù hợp, vẫn là điều đáng để chờ đợi. Chỉ tiếc rằng, cơ hội ấy có lẽ khó trở thành hiện thực vào dịp Tết Nguyên đán 2027.