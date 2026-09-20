Kho chứa vải vụn ở An Giang bốc cháy dữ dội

Khoảng 6h ngày 20/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho thuộc chi nhánh Công ty TNHH MTV A.N. ở ấp Phú Hòa 2, xã An Châu, tỉnh An Giang.

Do kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải vụn, nhựa phế liệu nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan rộng. Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao, ảnh hưởng đến khu dân cư đông đúc xung quanh.

Khói đen bốc cao. Ảnh: NDCC

Trước nguy cơ cháy lan, nhiều hộ dân sống gần khu vực đã chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Châu điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường, triển khai các phương án phun nước từ nhiều hướng để khống chế đám cháy.

Theo lãnh đạo UBND xã An Châu, vụ hỏa hoạn không ghi nhận thương vong về người. Tuy nhiên, nhà kho và nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi.

Người dân đứng từ xa vẫn thấy cột khói đen từ đám cháy. Ảnh: NDCC

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ cháy.