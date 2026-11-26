Mới đây, trên trang cá nhân, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh nam đạo diễn phía sau những khung hình, kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn: "Hẹn cả nhà nhé".

Dù không tiết lộ cụ thể về dự án mới, động thái này vẫn khiến những khán giả yêu mến Lý Hải - Minh Hà không khỏi háo hức. Nhiều người kỳ vọng đây là tín hiệu cho thấy vợ chồng nam đạo diễn đang chuẩn bị trở lại đường đua điện ảnh sau khi chia tay mùa phim lễ 30/4 - 1/5 năm 2026.

Hình ảnh được vợ chồng Lý Hải và Minh Hà chia sẻ mới đây.

Kỳ vọng này hoàn toàn dễ hiểu bởi trong suốt một thập kỷ, Lý Hải - Minh Hà đã xây dựng được một thương hiệu điện ảnh có sức hút đáng kể. Từ phần Lật Mặt đầu tiên ra mắt năm 2015 đến Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng phát hành năm 2025, cả hai đã đưa series đi qua 8 phần phim, tạo nên cuộc hẹn quen thuộc với đông đảo khán giả vào những mùa phim lễ.

Thế nhưng, nếu thực sự trở lại sau cuộc chia tay đường đua điện ảnh trong năm 2026, Lý Hải - Minh Hà có lẽ sẽ phải đối diện với nhiều thách thức hơn trước.

Thị trường điện ảnh Việt hiện nay đã có những thay đổi đáng kể. Không còn tập trung chủ yếu vào một vài mùa phim lớn trong năm, các dự án điện ảnh Việt liên tục được trình làng với đa dạng thể loại, từ kinh dị, tâm lý gia đình đến hành động, tình cảm và hài hước. Khán giả có nhiều lựa chọn hơn, đồng nghĩa với việc các nhà làm phim phải cạnh tranh quyết liệt hơn để giành được sự quan tâm của công chúng.

Đặc biệt, sự xuất hiện của thế hệ đạo diễn trẻ tài năng, tâm huyết và có tư duy làm phim mới mẻ cũng đang góp phần thay đổi diện mạo điện ảnh Việt. Những nhà làm phim này không ngại thử nghiệm đề tài, đầu tư vào ngôn ngữ điện ảnh, đồng thời tìm kiếm những cách tiếp cận khác biệt với khán giả.

Đây vừa là tín hiệu đáng mừng đối với sự phát triển của điện ảnh nước nhà, vừa đặt ra bài toán không nhỏ cho những đạo diễn đã có tên tuổi như Lý Hải.

Sẽ không dễ dàng cho Lý Hải và Minh Hà nếu cặp đôi thực sự trở lại với màn ảnh rộng.

Trong quá khứ, thương hiệu Lật Mặt từng ghi nhận những thành tích doanh thu đáng mơ ước. Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh đạt 273 tỷ đồng, Lật Mặt 7: Một Điều Ước thu về 482 tỷ đồng, trong khi Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng ghi nhận 231 tỷ đồng.

Tuy nhiên, những thành công ấy cũng vô tình trở thành áp lực đối với chính Lý Hải - Minh Hà nếu cả hai quyết định trở lại. Bởi sau một năm vắng bóng, khán giả không chỉ mong chờ một phần Lật Mặt mới mà còn kỳ vọng thương hiệu này sẽ có sự thay đổi rõ rệt về nội dung, cách kể chuyện lẫn chất lượng sản xuất.

Mặt khác, thành công trong quá khứ không phải là sự bảo chứng tuyệt đối cho doanh thu phòng vé ở thời điểm hiện tại. Thực tế điện ảnh Việt năm 2026 cho thấy bên cạnh những tác phẩm thắng lớn, không ít dự án dù được đầu tư, sở hữu dàn diễn viên tên tuổi vẫn chưa đạt thành tích như kỳ vọng.

Với Lý Hải - Minh Hà, bài toán khi trở lại vì thế không chỉ là cạnh tranh với những nhà làm phim khác mà còn là vượt qua cái bóng thành công của chính mình. Dẫu vậy, lợi thế lớn nhất của vợ chồng nam đạo diễn vẫn là tình cảm của những khán giả đã đồng hành cùng Lật Mặt suốt một thập kỷ. Việc chỉ một dòng trạng thái ngắn gọn "Hẹn cả nhà nhé" cũng đủ tạo nên sự mong chờ cho thấy thương hiệu này vẫn có sức hút nhất định, dù đã trải qua một mùa phim lễ vắng bóng.

Lợi thế lớn nhất mà vợ chồng Lý Hải và Minh Hà có được chính là tình yêu thương của khán giả sau một thập kỷ làm phim.

Khoảng nghỉ trong năm 2026 cũng có thể trở thành cơ hội để Lý Hải - Minh Hà quan sát sự chuyển động của thị trường, tìm kiếm những chất liệu mới và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho lần tái xuất. Tuy nhiên, từ sự háo hức của khán giả trên mạng xã hội đến quyết định bỏ tiền mua vé ra rạp vẫn là một khoảng cách. Để thu hẹp khoảng cách ấy, Lý Hải - Minh Hà sẽ cần nhiều hơn sức hút từ tên tuổi hay những thành tích trong quá khứ.

Hiện tại, vợ chồng nam đạo diễn vẫn chưa xác nhận cụ thể về việc trở lại với Lật Mặt hay một dự án điện ảnh nào. Song nếu cuộc tái xuất thực sự diễn ra, đây chắc chắn sẽ là một trong những thử thách đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của cả hai.

Sau 10 năm xây dựng thương hiệu và một năm chia tay đường đua điện ảnh, điều khó nhất đối với Lý Hải - Minh Hà có lẽ không phải là trở lại, mà là làm thế nào để sự trở lại ấy đủ sức thuyết phục khán giả giữa một thị trường đã có nhiều đổi thay.

Nhiều khán giả mong sớm được thấy Lý Hải và Minh Hà trở lại.