Kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai tại Việt Nam và Lào cho thấy, hiện đại hóa hoạt động kho bạc không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ mà còn đòi hỏi sự đồng bộ về thể chế, quy trình nghiệp vụ, dữ liệu và năng lực đội ngũ cán bộ.

Tại Lào, hệ thống thông tin quản lý tài chính tích hợp (LIFMIS) đã được đưa vào vận hành từ tháng 9/2026, kết nối với hệ thống FINLINK của Ngân hàng Nhà nước Lào. Hệ thống được triển khai tại 18 tỉnh, 148 huyện, với khoảng 4.500 người dùng. Các đơn vị sử dụng ngân sách đủ điều kiện có thể nhập chứng từ, phê duyệt và gửi hồ sơ trực tuyến, góp phần thay đổi phương thức xử lý công việc theo hướng số hóa.

Đoàn đại biểu KBNN Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở KBNN Lào

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những vướng mắc, nhất là việc thống nhất hệ thống tài khoản kế toán, biểu mẫu báo cáo; một số đơn vị vẫn thực hiện hạch toán và lập báo cáo thủ công. Đây cũng là những vấn đề cho thấy yêu cầu hoàn thiện đồng bộ quy trình và dữ liệu khi triển khai hệ thống thông tin quản lý tài chính công.

Trong khi đó, KBNN Việt Nam đã lập Báo cáo tài chính nhà nước liên tục từ năm 2018 đến năm 2025, từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổng hợp, lập báo cáo. Dù vậy, việc bảo đảm chất lượng dữ liệu đầu vào, đối chiếu và loại trừ các giao dịch nội bộ vẫn là những khâu đòi hỏi tiếp tục được hoàn thiện.

Theo đó, KBNN Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức lập báo cáo tài chính nhà nước từ hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình nghiệp vụ đến xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổng hợp dữ liệu. Qua đó giúp KBNN Lào có thêm cơ sở tham khảo trong quá trình hoàn thiện quy trình kế toán, chuẩn hóa dữ liệu và kết nối thông tin từ các đơn vị trong hệ thống.

Một nội dung khác được hai bên quan tâm là công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ kho bạc. Tại Lào, Ban Kiểm tra nội bộ thuộc KBNN trung ương có 6 công chức; ở cấp địa phương, Phòng Kế toán và Kiểm tra có khoảng 3 công chức. Lực lượng còn mỏng, năng lực giữa các đơn vị chưa đồng đều, đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức kiểm tra và giám sát trong toàn hệ thống.

Từ thực tiễn triển khai tại Việt Nam, KBNN cũng chia sẻ kinh nghiệm về kiểm tra chuyên ngành gắn với xử phạt vi phạm hành chính; cơ sở pháp lý, thẩm quyền và quy trình kiểm tra, đồng thời giới thiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ. Đây là hướng tiếp cận giúp tăng cường khả năng theo dõi, phát hiện và xử lý vấn đề trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là khi phạm vi hoạt động của hệ thống kho bạc ngày càng rộng.

Ông Dương Bá Đức - Phó Giám đốc KBNN Việt Nam cho biết, việc trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên tập trung vào những lĩnh vực nghiệp vụ thiết thực, gắn với yêu cầu hiện đại hóa hoạt động kho bạc. Bà Boualeungkin Duangsavanh - Giám đốc KBNN Lào cũng cho biết, những kinh nghiệm được chia sẻ là cơ sở để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi nước.

Trên cơ sở những nội dung trao đổi, KBNN Việt Nam và KBNN Lào đã thống nhất 6 lĩnh vực hợp tác trong năm 2027 gồm: xây dựng tài khoản thanh toán tập trung; kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước; quản lý kho nghiệp vụ và các nguồn quỹ tài chính nhà nước; ứng dụng công nghệ trong giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ kho bạc; quản lý tài sản công trong toàn hệ thống; quản lý tài chính nội ngành KBNN Việt Nam.

Các lĩnh vực hợp tác được xác định tương đối toàn diện, bao quát từ nghiệp vụ kế toán, thanh toán, quản lý quỹ đến giám sát và quản trị nội bộ. Việc cụ thể hóa nội dung hợp tác theo từng lĩnh vực sẽ tạo cơ sở để hai hệ thống tiếp tục trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Dương Bá Đức cho biết, hai bên sẽ triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác năm 2027, qua đó tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa KBNN Việt Nam và KBNN Lào, đóng góp vào quá trình hiện đại hóa quản lý tài chính công tại mỗi nước.