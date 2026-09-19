Kho bạc Nhà nước thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đây là những nhiệm vụ trọng tâm được Kho bạc Nhà nước (KBNN) xác định trong Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”, ban hành kèm Quyết định 6128/QĐ-KBNN.

Kho bạc Nhà nước thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số

Theo kế hoạch, phong trào được triển khai trong toàn hệ thống, gắn kết quả thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ là căn cứ đánh giá.

Một trong những trọng tâm là quản lý hiệu quả quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính và ngân quỹ nhà nước; tổ chức thu, chi ngân sách kịp thời, đầy đủ, chính xác, an toàn. KBNN cũng tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách.

Trong quản lý ngân quỹ nhà nước, hệ thống Kho bạc sẽ nâng chất lượng dự báo luồng tiền, bảo đảm khả năng thanh toán và đáp ứng kịp thời nhu cầu chi ngân sách. Chất lượng tổng kế toán nhà nước, quyết toán ngân sách cũng được nâng cao, cùng với chuẩn hóa, số hóa, kết nối, chia sẻ và phân tích dữ liệu tài chính phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Với nhiệm vụ huy động vốn, KBNN tổ chức phát hành công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường trong nước phù hợp nhu cầu ngân sách và diễn biến thị trường, góp phần phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ ổn định, bền vững, hiện đại.

Đẩy mạnh số hóa, tự động hóa quy trình nghiệp vụ

Chuyển đổi số và cải cách hành chính là một trọng tâm khác. KBNN đặt mục tiêu đẩy mạnh số hóa, tự động hóa quy trình nghiệp vụ, kết nối và khai thác dữ liệu; đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng chất lượng phục vụ. Các hệ thống thông tin, thanh toán và cơ sở dữ liệu phải được bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, an toàn.

Phong trào cũng gắn với xây dựng hệ thống KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tăng kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và trách nhiệm người đứng đầu. Công chức, người lao động được khuyến khích đề xuất sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, tập trung xử lý những nhiệm vụ khó, điểm nghẽn và bất cập trong thực tiễn.

Kế hoạch được KBNN ban hành ngày 4/9, trên cơ sở Quyết định 1181/QĐ-TTg của Thủ tướng và Quyết định 2109/QĐ-BTC của Bộ trưởng Tài chính. Phong trào triển khai từ năm 2026 đến 2030, sơ kết năm 2028 và tổng kết năm 2030.

Các KBNN khu vực phải xây dựng kế hoạch triển khai chậm nhất trong quý III/2026. Hằng năm, các đơn vị báo cáo kết quả về KBNN trước ngày 15/11. Kết quả thực hiện phong trào cũng được bổ sung vào tiêu chí chấm điểm hằng năm đối với các đơn vị thành viên của Cụm Thi đua.