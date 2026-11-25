Đo bằng trải nghiệm của đơn vị giao dịch

Đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách, việc thanh toán kịp thời các khoản chi góp phần bảo đảm hoạt động thường xuyên và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Riêng với các ban quản lý dự án, thanh toán vốn đầu tư công đúng thời điểm giúp chủ đầu tư chủ động nguồn lực, duy trì tiến độ thi công và sớm đưa công trình vào phục vụ xã hội.

Ông Lê Thắng - Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, trình tự, thủ tục thanh toán vốn tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) thời gian qua có nhiều cải tiến. Hồ sơ sau khi hoàn thiện, gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN được tiếp nhận và xử lý nhanh; khoản tạm ứng được thực hiện trong 1 ngày làm việc, thanh toán khối lượng hoàn thành trong 2 ngày làm việc. Theo ông Thắng, khi nguồn vốn về đúng lúc, nhà thầu có thể chủ động huy động vật tư, thiết bị, nhân lực, duy trì thi công liên tục. “Đây là yếu tố quan trọng giúp bảo đảm tiến độ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công”- ông Thắng đánh giá.

Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức viên chức kho bạc nhà nước khu vực I. Ảnh: Đức Thanh

Ông Nguyễn Lê Minh - Giám đốc Ban điều hành Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì thuộc Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của công chức KBNN trong hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ. Theo ông, cán bộ kho bạc hướng dẫn cụ thể, trao đổi kịp thời giúp đơn vị hạn chế sai sót, hoàn thiện hồ sơ đúng quy định và bảo đảm tiến độ giải ngân.

“Điều chúng tôi ghi nhận là cán bộ kho bạc không chỉ kiểm tra cẩn thận các điều kiện thanh toán mà còn hướng dẫn rất tận tình để đơn vị hiểu và thực hiện đúng” - ông Minh chia sẻ. Ông cũng cho biết giao dịch điện tử và việc trao đổi hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN giúp đơn vị giảm thời gian đi lại, thuận tiện hơn khi cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Những trải nghiệm từ các đơn vị trực tiếp giao dịch là một căn cứ để nhìn nhận chất lượng phục vụ của KBNN. Bên cạnh ý kiến của từng đơn vị, KBNN còn tổ chức khảo sát trên phạm vi toàn hệ thống để ghi nhận đánh giá của cá nhân, tổ chức và các đơn vị thụ hưởng ngân sách.

Theo Quyết định số 10360/QĐ-KBNN ngày 26/9/2025 về Quy chế khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN, năm 2026, KBNN đã triển khai khảo sát trên Ứng dụng khảo sát, đánh giá tại Trang dịch vụ công từ ngày 1/9 đến hết ngày 31/10/2026. Kết quả khảo sát cho biết mức độ hài lòng chung đối với sự phục vụ của toàn hệ thống đạt 99,92%. Trong đó, mức độ hài lòng về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin thủ tục hành chính được công khai đạt 99,98%; về thời gian và chất lượng giải trình đối với phản ánh, kiến nghị, khiếu nại đạt 99,98%; chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 99,81%.

So với giai đoạn 2021-2025, mức độ hài lòng năm 2026 tiếp tục được duy trì ở mức cao. Số phản ánh liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, việc công khai, cập nhật quy định, yêu cầu về thành phần hồ sơ và thái độ, năng lực công chức cũng giảm đáng kể so với các kỳ khảo sát trước.

Không dừng ở tỷ lệ hài lòng

Tỷ lệ hài lòng cao cho thấy nỗ lực cải cách của KBNN được các đơn vị sử dụng ngân sách ghi nhận. Tuy nhiên, kết quả khảo sát năm 2026 cũng cho thấy một số khâu phục vụ chưa đáp ứng đầy đủ mong đợi của người giao dịch. Theo đó, vẫn còn một số ý kiến phản ánh hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết còn chậm; có trường hợp đơn vị vẫn phải gửi hồ sơ giấy; cách hướng dẫn và giải quyết công việc chưa đồng đều giữa các bộ phận. Một bộ phận công chức còn hạn chế trong thái độ phối hợp, ứng xử và năng lực hướng dẫn nghiệp vụ.

Bảo đảm nguồn lực tài chính công thông suốt Là bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, KBNN thực hiện quản lư quỹ ngân sách, ngân quỹ nhà nước, tổ chức thu và thanh toán các khoản chi ngân sách. Việc xử lư hồ sơ, thanh toán kịp thời các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư công, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án, đưa nguồn lực đến đúng đối tượng thụ hưởng. Qua đó, KBNN góp phần quản lư an toàn, hiệu quả tài chính công, phục vụ hoạt động của bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế - xă hội.

Những bất cập này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm giao dịch. Khi đơn vị đã gửi hồ sơ trên môi trường điện tử nhưng vẫn phải bổ sung giấy tờ hoặc nhận hướng dẫn không thống nhất, quá trình hoàn thiện hồ sơ có thể kéo dài, làm giảm lợi ích mà dịch vụ công trực tuyến mang lại và ảnh hưởng đến kế hoạch thanh toán.

Từ thực tiễn đó, KBNN đã yêu cầu thủ trưởng KBNN các khu vực và Ban Giao dịch quán triệt kết quả đến từng phòng nghiệp vụ, Phòng Giao dịch trực thuộc và từng công chức. Các đơn vị phải rà soát đội ngũ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ; đồng thời thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai thủ tục và giải quyết hồ sơ đúng quy định.

KBNN cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu. Các KBNN khu vực cần chủ động phổ biến cơ chế, chính sách mới, hướng dẫn rõ quy trình giao dịch để đơn vị sử dụng ngân sách nắm được thành phần hồ sơ, trình tự và yêu cầu nghiệp vụ, hạn chế việc phải trao đổi, bổ sung nhiều lần. Đặc biệt KBNN lưu ý, kết quả khảo sát phải được sử dụng đúng mục đích, bảo đảm bảo mật thông tin và làm căn cứ để các đơn vị rà soát, cải thiện chất lượng phục vụ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ

Nâng cao chất lượng phục vụ không chỉ giúp các cá nhân, tổ chức và đơn vị thụ hưởng ngân sách thuận lợi hơn khi giao dịch với KBNN mà còn góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu đổi mới quản lý tài chính công và đẩy mạnh chuyển đổi số, KBNN tiếp tục hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương thức quản trị. Cùng với đó, hệ thống cũng tiếp tục rà soát những khâu còn phát sinh vướng mắc, khắc phục tình trạng hướng dẫn chưa thống nhất, hạn chế các thao tác và giấy tờ không cần thiết trong quá trình giao dịch.

Kết quả khảo sát năm 2026 cũng là căn cứ để từng đơn vị KBNN nhìn nhận những mặt đã làm được và những hạn chế cần khắc phục. Trách nhiệm này không chỉ thuộc về người đứng đầu mà còn gắn với từng công chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Vì thế, KBNN yêu cầu mỗi công chức cần nắm chắc quy định, hướng dẫn rõ ràng, tận tình và xử lý công việc đúng thời hạn; các đơn vị phải duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động nghiệp vụ.

Lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo chất lượng phục vụ, KBNN tiếp tục gắn cải cách hành chính với hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ và xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm. Khi những thay đổi trong quy trình được thể hiện bằng việc giải quyết hồ sơ thuận lợi, thanh toán đúng hạn và hỗ trợ đơn vị giao dịch hiệu quả hơn, chất lượng phục vụ của KBNN sẽ được nâng lên thực chất, góp phần giúp toàn hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính giao, đóng góp vào việc xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, hiện đại.