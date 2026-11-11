Kho bạc Nhà nước khu vực XIX: Hiện đại hóa quản lý ngân sách, đồng hành cùng phát triển Vĩnh Long

Không chỉ bảo đảm an toàn dòng tiền ngân sách, đơn vị còn góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư công, nâng cao hiệu quả điều hành tài chính, tạo nền tảng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long.

Khẳng định vai trò trụ cột trong quản lý tài chính công

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý ngân sách, kiểm soát chi và tổ chức thanh toán. Trong bối cảnh đó, Kho bạc Nhà nước khu vực XIX đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động nghiệp vụ thông suốt, bảo đảm phục vụ kịp thời các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Sau sắp xếp, Kho bạc Nhà nước khu vực XIX quản lý hai địa bàn là thành phố Cần Thơ (gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng trước đây) và tỉnh Vĩnh Long (gồm Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre trước đây), với trụ sở chính đặt tại thành phố Cần Thơ. Bộ máy tổ chức gồm 8 phòng tham mưu, giúp việc và 27 Phòng Giao dịch. Riêng địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 15 Phòng Giao dịch, từ số 13 đến số 27.

Việc chuyển đổi mô hình tổ chức không chỉ hướng đến tinh gọn đầu mối mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ. KBNN khu vực XIX đã chú trọng giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan tài chính, thuế, ngân hàng và chính quyền địa phương.

Ông Bùi Văn Buông, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XIX phụ trách địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thu ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung, đầy đủ, kịp thời và chính xác. Đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan thu và 15 hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn, thực hiện hạch toán các khoản thu, điều tiết cho các cấp ngân sách đúng tỷ lệ. Phạm vi và hình thức thu tiếp tục được mở rộng, tạo thuận lợi để tổ chức, cá nhân lựa chọn phương thức phù hợp khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Ở chiều ngược lại, công tác kiểm soát chi được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt là vốn đầu tư công. KBNN khu vực XIX triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình kiểm soát, thanh toán, góp phần đưa nguồn vốn ngân sách vào các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, công tác kế toán, thanh toán và tổng hợp báo cáo thu, chi ngân sách được duy trì đầy đủ, kịp thời, chính xác. Các hệ thống thanh toán nội bộ và kết nối với ngân hàng thương mại được vận hành ổn định, bảo đảm giao dịch thông suốt, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Chuyển đổi số tạo bước tiến trong cải cách hoạt động Kho bạc

Trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính, KBNN khu vực XIX xác định khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động. Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp công nghệ, từng bước thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ công và xử lý nghiệp vụ.

Điểm nhấn đáng chú ý là việc hoàn thành kết nối, tích hợp Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN với Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia, chính thức vận hành từ ngày 29/5/2026 với 6 thủ tục hành chính mức độ 4.

Thông qua kết nối này, người sử dụng thuộc các đơn vị sử dụng ngân sách có thể đăng nhập một lần bằng tài khoản VNeID để thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc. Kết quả xử lý hồ sơ cũng được tự động đồng bộ từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Điều này góp phần giảm các khâu trung gian, tăng tính liên thông và minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước khu vực XIX triển khai quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản và trao đổi danh sách thanh toán thông qua Cổng trao đổi dữ liệu. Quy trình mới cho phép ngân hàng thương mại tiếp nhận tự động danh sách thanh toán đã được Kho bạc xác nhận, làm căn cứ chuyển tiền đến tài khoản của từng đối tượng thụ hưởng. Hệ thống đồng thời hỗ trợ kiểm tra định dạng số tiền, đối chiếu số liệu và phát hiện sai lệch trong hồ sơ thanh toán; dữ liệu trao đổi được mã hóa, ký số tự động nhằm bảo đảm an toàn thông tin.

Cùng với đó, việc liên thông giữa các hệ thống nghiệp vụ như DVCTT, TABMIS, TCS, ĐTKB-GD và thanh toán điện tử với ngân hàng thương mại tiếp tục được duy trì, nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Đơn vị cũng ứng dụng công nghệ triển khai thanh toán tự động tiền điện, nước và dịch vụ viễn thông cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp. Các đơn vị sử dụng ngân sách chỉ cần đăng ký một lần, hệ thống sẽ tự động thực hiện thanh toán định kỳ, giảm đáng kể thao tác thủ công.

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, với 100% đơn vị thuộc diện bắt buộc tham gia giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ chứng từ giao dịch điện tử đạt gần 100%. Toàn bộ đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn cũng đã cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro của KBNN trên thiết bị di động để theo dõi biến động tài khoản, kịp thời phát hiện giao dịch bất thường.

Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số tại KBNN không chỉ dừng lại ở việc đưa thủ tục lên môi trường điện tử mà còn hướng đến tái thiết quy trình nghiệp vụ, tăng khả năng kết nối, tự động hóa và nâng cao chất lượng phục vụ.

Bảo đảm an toàn ngân sách, hướng đến phục vụ ngày càng tốt hơn

Song hành với hiện đại hóa công nghệ, KBNN khu vực XIX đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước. Công tác kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra và giám sát từ xa đối với hoạt động nghiệp vụ chi ngân sách được tăng cường. Đơn vị thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo rủi ro, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách quản lý chặt chẽ chứng thư số, mật khẩu và bảo đảm an toàn trong giao dịch điện tử.

Trong công tác tổng hợp và cung cấp thông tin tài chính, đơn vị cũng tập trung triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước theo quy định mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Riêng năm 2025, tỉnh Vĩnh Long có 1.736 đơn vị thuộc diện cung cấp thông tin tài chính nhà nước. Việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và hướng dẫn các đơn vị thiết lập thông tin trên hệ thống là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng báo cáo, phục vụ công tác quản lý và điều hành ngân sách.

Thời gian tới, KBNN khu vực XIX xác định tiếp tục quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn; phối hợp với cơ quan thu và ngân hàng thương mại phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách; hỗ trợ các đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, đơn vị tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán, thanh toán, quyết toán ngân sách và lập Báo cáo tài chính nhà nước chính xác, đúng thời hạn.

Đặc biệt, việc nâng cấp hạ tầng công nghệ, tăng cường liên thông dữ liệu, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, đào tạo đội ngũ công chức và nâng cao chất lượng hỗ trợ giao dịch sẽ tiếp tục được chú trọng.

Trong tiến trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, những nhiệm vụ này có ý nghĩa thiết thực, bởi quản lý ngân sách hiệu quả không chỉ là yêu cầu về kỷ luật tài chính mà còn là điều kiện để các nguồn lực công được phân bổ, sử dụng đúng mục tiêu và phát huy giá trị.

Với phương châm hiện đại hóa, công khai, minh bạch và lấy chất lượng phục vụ làm trọng tâm, KBNN khu vực XIX đang từng bước khẳng định vai trò là mắt xích quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính công. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và tạo nền tảng tài chính vững chắc cho Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.