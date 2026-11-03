Kho bạc Nhà nước Khu vực IX từ chối thanh toán gần 110.000 chứng từ chi chưa đủ điều kiện

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, đến hết tháng 9/2026, tỉnh Lào Cai đã đạt tỷ lệ giải ngân gần 89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 3 toàn quốc. Góp phần vào kết quả đó, Kho bạc Nhà nước Khu vực IX đã thực hiện cơ chế giám sát từ xa thông qua dịch vụ công trực tuyến, kiên quyết từ chối các khoản chi không đủ điều kiện pháp lý; đồng thời hỗ trợ các chủ đầu tư, các xã, phường chuyển đổi dữ liệu và tài khoản trên hệ thống TABMIS, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cán bộ Kho bạc Nhà nước Khu vực IX kiên quyết từ chối các khoản chi không đủ điều kiện pháp lý; đồng thời hỗ trợ các chủ đầu tư, các xã, phường chuyển đổi dữ liệu và tài khoản trên hệ thống TABMIS.

Kho bạc Nhà nước Khu vực IX đã phát hiện, cảnh báo rủi ro đối với 75 hồ sơ của các đơn vị, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ trong lĩnh vực kho bạc. Qua đó, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm và khoản chi không đúng quy định.

Thông qua theo dõi số liệu giải ngân vốn đầu tư, Kho bạc Nhà nước khu vực IX đã chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền điều phối vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có tiến độ tốt.

Cùng với đó, 10 tháng qua, Kho bạc Nhà nước khu vực IX đã thu hồi trên 4.000 tỷ đồng tạm ứng vốn đầu tư, trong đó thu hồi nộp trả Ngân sách Nhà nước 101 tỷ đồng.