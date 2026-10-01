Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc. (Ảnh minh họa)

Từ ngày 1/10/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chính thức triển khai kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử trên phạm vi toàn quốc. Việc này nhằm rút ngắn quy trình chuyển tiền, nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu, chi và tạo thuận lợi cho công chức hai ngành.

Việc kết nối được thực hiện theo Quy chế phối hợp số 2953/QCPH/BHXH-KBNN ký ngày 4/8/2026, quy định về mở, quản lý, sử dụng tài khoản thu chế độ và trao đổi dữ liệu điện tử giữa hai hệ thống.

Để triển khai đồng bộ, ngày 24/9/2026, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3779/BHXH-TCKT hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố quản lý, sử dụng tài khoản thu chế độ mở tại KBNN. Ngày 28/9/2026, KBNN ban hành Công văn số 6742/KBNN-KTNN hướng dẫn các KBNN khu vực và Ban Giao dịch triển khai kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử với BHXH Việt Nam.

Theo quy chế, vào các ngày làm việc, trước thời điểm tạm ngừng truyền nhận lệnh thanh toán (COT), KBNN nơi giao dịch chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản thu chế độ của cơ quan BHXH về tài khoản của BHXH tỉnh mở tại ngân hàng thương mại, không cần chứng từ đề nghị của chủ tài khoản. Các khoản tiền chuyển đến sau thời điểm COT được KBNN hạch toán ghi Có trong ngày và chuyển tiền vào ngày làm việc tiếp theo.

Trong giai đoạn đầu, hai bên kết nối 3 loại dữ liệu điện tử gồm lệnh thanh toán do đơn vị sử dụng ngân sách chuyển tiền cho BHXH; điện báo Nợ về lệnh KBNN chuyển tiền đến tài khoản của BHXH tại ngân hàng thương mại; điện báo Có thông báo tiền lãi và các khoản ghi Có do điều chỉnh.

Để các khoản thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được tự động cập nhật, đơn vị sử dụng lao động khi chuyển tiền vào tài khoản mở tại KBNN cần ghi đúng cấu trúc nội dung nộp tiền: +BHXH+103+00+mã đơn vị+mã cơ quan BHXH+đóng BHXH tháng X.

KBNN và BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng trao đổi dữ liệu, hướng tới giảm sử dụng chứng từ giấy và nghiên cứu hệ thống thanh toán điện tử song phương hiện đại.