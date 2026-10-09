Kho bạc Nhà nước huy động gần 300.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Ngày 9-10, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 299.060 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch phát hành của năm 2026.
Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm và 5 năm với tỷ trọng lần lượt là 63,3% và 36,6% tổng khối lượng trái phiếu phát hành.
Lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 30 năm lần lượt là 4,27%/năm, 4,43%/năm và 4,62%/năm.
Trên thị trường thứ cấp, HNX cho biết giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 9-2026 đạt 2,81 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 21.776 tỷ đồng/phiên, tăng 26,7% so với tháng 8.
Trong đó, giá trị giao dịch thông thường (Outright) chiếm 65,5%, giá trị giao dịch mua bán lại (Repos) chiếm 34,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Trong đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 2,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giảm 0,7% so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 80 tỷ đồng.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/kho-bac-nha-nuoc-huy-dong-gan-300000-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-post138246.html