Kho bạc Nhà nước huy động gần 300.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm và 5 năm với tỷ trọng lần lượt là 63,3% và 36,6% tổng khối lượng trái phiếu phát hành.

Lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 30 năm lần lượt là 4,27%/năm, 4,43%/năm và 4,62%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, HNX cho biết giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 9-2026 đạt 2,81 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 21.776 tỷ đồng/phiên, tăng 26,7% so với tháng 8.

Trong đó, giá trị giao dịch thông thường (Outright) chiếm 65,5%, giá trị giao dịch mua bán lại (Repos) chiếm 34,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Trong đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 2,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giảm 0,7% so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 80 tỷ đồng.