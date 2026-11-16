Kho bạc Nhà nước đưa văn hóa công sở vào từng khâu xử lý nghiệp vụ

Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

Hoạt động được thực hiện theo Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3113/QĐ-BTC ngày 26/10/2026 của Bộ Tài chính về Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030. Ngày 30/10/2026, KBNN ban hành Văn bản số 7647/KBNN-VP triển khai kế hoạch trong toàn hệ thống, yêu cầu các đơn vị lồng ghép nội dung xây dựng văn hóa vào chương trình công tác, phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Kho bạc Nhà nước triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: TL

Theo định hướng triển khai, văn hóa công sở được thể hiện trước hết qua chất lượng thực thi công vụ, từ việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ, bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch trong xử lý công việc đến thái độ giao tiếp, hướng dẫn và phục vụ các đơn vị, tổ chức, cá nhân giao dịch với Kho bạc.

Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, KBNN chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tác phong chuyên nghiệp, chủ động ứng dụng công nghệ, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp vụ. Tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ được xác định là những nội dung quan trọng trong xây dựng văn hóa công sở.

Để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, các đơn vị thuộc hệ thống KBNN sẽ lồng ghép hoạt động tuyên truyền vào sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt chuyên môn và chương trình của các tổ chức đoàn thể. Nội dung tập trung giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử phát triển ngành Kho bạc, chuẩn mực ứng xử công vụ cùng những sáng kiến, cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua Cổng thông tin điện tử KBNN và các nền tảng số, hệ thống tăng cường giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những đóng góp của các thế hệ cán bộ Kho bạc; khuyến khích xây dựng infographic, video ngắn và các sản phẩm truyền thông về văn hóa công sở. Tùy điều kiện thực tế, các đơn vị có thể tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và sinh hoạt chuyên đề nhằm tăng cường sự gắn kết trong nội bộ.

KBNN cũng khuyến khích cán bộ, công chức chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp, đề xuất sáng kiến và cải tiến quy trình nghiệp vụ. Các hoạt động hưởng ứng phải được tổ chức linh hoạt, tránh hình thức, không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc chuyên môn.

Theo KBNN, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không dừng ở các hoạt động tổ chức trong dịp 24/11 mà hướng tới hình thành nền nếp ứng xử, làm việc thường xuyên. Mỗi cán bộ, công chức được khuyến khích phát huy tinh thần tận tụy, trách nhiệm, giao tiếp văn minh, giải quyết công việc đúng quy định và chủ động nâng cao chất lượng phục vụ.

Việc đưa các giá trị văn hóa vào hoạt động hằng ngày được kỳ vọng góp phần phát huy truyền thống ngành Kho bạc, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển hệ thống KBNN chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.