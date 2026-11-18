Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Kho bạc Nhà nước, trong đó có Kho bạc Nhà nước khu vực VII, đối với công tác quản lý, điều hành ngân sách và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư công, Kho bạc đã tích cực phối hợp, tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ kiểm soát, thanh toán và giải ngân vốn, góp phần đưa các nguồn lực đầu tư sớm phát huy hiệu quả.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2026 Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp.

Tăng trưởng GRDP ước đạt 11%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công của Thái Nguyên đang là một trong những điểm sáng, với sự đóng góp quan trọng của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh (bên phải) phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí mong muốn Kho bạc Nhà nước tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Kho bạc Nhà nước khu vực VII phối hợp chặt chẽ với địa phương; thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, đúng quy định. Đồng thời sớm ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, hỗ trợ các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tỉnh Thái Nguyên sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Kho bạc Nhà nước khu vực VII hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện của tỉnh Thái Nguyên đối với hoạt động của Kho bạc Nhà nước khu vực VII, đồng chí Phạm Đức Thắng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, khẳng định hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò trong quản lý ngân sách nhà nước, kiểm soát chi và huy động vốn theo kế hoạch.

Ngành sẽ tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động, phối hợp chặt chẽ với địa phương, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính công, đồng hành cùng tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.