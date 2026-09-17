Kho bạc Nhà nước đối chiếu số liệu phục vụ chấm điểm giải ngân đầu tư công

Theo Quyết định 1129/QĐ-TTg của Thủ tướng, phương án chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được chạy thử từ tháng 7, qua các kỳ báo cáo tháng 7, 8, 9 và quý III/2026. Từ kỳ báo cáo tháng 10, kết quả chấm điểm sẽ chính thức được áp dụng.

Việc chấm điểm được thực hiện tự động định kỳ hằng tháng, quý và năm trên hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính, trong đó có Kho bạc Nhà nước (KBNN) các cấp, rà soát, đối chiếu và cập nhật số liệu giải ngân thực tế, bảo đảm kịp thời, chính xác, thống nhất.

KBNN phối hợp rà soát, đối chiếu, cập nhật số liệu phục vụ chấm điểm giải ngân đầu tư công

Với kỳ chấm điểm hằng tháng, các tiêu chí đánh giá gồm tỷ lệ giải ngân thực tế so với kế hoạch vốn Thủ tướng giao và vốn được phép kéo dài từ năm trước; kết quả giải ngân trong tháng so với kế hoạch đơn vị đăng ký; việc chấp hành chế độ báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính. Các tiêu chí này gắn với yêu cầu cập nhật dữ liệu đúng hạn trên Hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính.

Theo Thông tư 37/2025/TT-BTC, KBNN khu vực tổng hợp báo cáo sau khi rà soát, thống nhất số liệu với Sở Tài chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tổng hợp. Cơ quan này cũng phối hợp với cơ quan tài chính, chủ đầu tư đối chiếu số liệu giải ngân để bảo đảm thông tin được cung cấp kịp thời, chính xác.

Trên cơ sở dữ liệu trong hệ thống, KBNN cung cấp số liệu về tình hình giải ngân vốn đầu tư công được giao thanh toán, chi trả qua Kho bạc, làm căn cứ để Bộ Tài chính chấm điểm kết quả giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Qua các kỳ chạy thử tháng 7 và 8, một số địa phương còn có dữ liệu đăng ký giải ngân chưa thống nhất với báo cáo định kỳ hoặc số liệu lũy kế chưa khớp với số thực giải ngân được tổng hợp. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, bổ sung chức năng nhận diện, cảnh báo dữ liệu bất thường, chênh lệch hoặc chưa đầy đủ trước khi áp dụng chính thức.

Tại Nghị quyết 262/NQ-CP ngày 5/9, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tổ chức thử nghiệm phương án chấm điểm kỳ tháng 9 và quý III, tổng hợp, công bố kết quả để làm cơ sở chấm điểm chính thức từ kỳ báo cáo tháng 10.

Việc chuẩn hóa số liệu diễn ra trong bối cảnh giải ngân đầu tư công bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm. Đến hết tháng 8, cả nước giải ngân khoảng 509.600 tỷ đồng vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026, tương đương 49,8% kế hoạch Thủ tướng giao.

Theo phương án được phê duyệt, Bộ Tài chính chủ trì chấm điểm và công khai kết quả. KBNN các cấp phối hợp rà soát, đối chiếu, cập nhật số liệu giải ngân thực tế. Việc bảo đảm dữ liệu đầy đủ, kịp thời và thống nhất là cơ sở để theo dõi, đánh giá và điều hành giải ngân đầu tư công khi cơ chế chấm điểm chính thức được triển khai.