Kho bạc Nhà nước có tân giám đốc mới

Ngày 16/10, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Người tiền nhiệm của ông Thắng là ông Trần Quân vừa được Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, với bề dày kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm cao, ông Phạm Đức Thắng sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng. Ảnh: MOF.

Tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng giao trọng trách mới. Ông cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ tại đơn vị mới xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, thực hiện hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Đức Thắng, 50 tuổi, quê Hải Phòng, có trình độ Thạc sĩ, Cao cấp lý luận chính trị. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ và giữ chức Vụ trưởng Tổ chức cán bộ khoảng 8 năm trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Kho bạc.

Cụ thể, ông bắt đầu công tác tại Trung tâm Tin học thống kê, Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) từ tháng 9/1998. Sau đó, ông chuyển sang công tác tổ chức cán bộ trong ngành Thuế và từng giữ chức Phó Giám đốc Trường Nghiệp vụ Thuế.

Giai đoạn tháng 5/2012 - 1/2014, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Kiểm toán Nhà nước.

Từ tháng 2/2014 đến tháng 11/2018, ông công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính, lần lượt giữ chức Phó Vụ trưởng và Quyền Vụ trưởng.

Tháng 12/2018, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đảm nhiệm vị trí này đến giữa tháng 10/2026.