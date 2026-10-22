Kho bạc Nhà nước: Chủ động điều tiết, tối đa hóa hiệu quả nguồn vốn

Thu ngân sách đạt tiến độ, tập trung xử lý hồ sơ thanh toán

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), lũy kế đến hết tháng 9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) cân đối đạt 2.187.357 tỷ đồng, bằng 86,48% dự toán. Trong khi đó, số thanh toán chi thường xuyên qua hệ thống KBNN đạt 1.085.345 tỷ đồng, bằng 60% dự toán. Số liệu này không bao gồm các khoản trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng.

Đối với đầu tư công, số thanh toán từ kế hoạch vốn NSNN năm 2026 đạt 545.451,8 tỷ đồng, bằng 58,7% kế hoạch 928.667,6 tỷ đồng do Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu tính cả kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ và UBND cấp tỉnh giao, tổng kế hoạch là 1.025.695,1 tỷ đồng, tỷ lệ thanh toán đạt 53,2%.

Khối lượng vốn đầu tư công còn phải thanh toán trong quý IV vẫn lớn. Để đáp ứng tiến độ, KBNN cho biết tiếp tục rà soát, xử lý hồ sơ kịp thời, hướng dẫn cụ thể những nội dung còn thiếu để các đơn vị sử dụng ngân sách bổ sung, hoàn thiện ngay từ đầu, hạn chế việc phải chỉnh sửa nhiều lần. Cùng với đó, KBNN sẽ phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách để xử lý vướng mắc trong quá trình thanh toán. Tuy nhiên, theo KBNN, để việc thanh toán vốn được thuận lợi hơn nữa, các đơn vị cần chủ động hoàn thiện thủ tục, bám sát tiến độ thực hiện dự án và gửi hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn để rút ngắn thời gian xử lý.

Nguồn: Kho bạc Nhà nước. Đồ họa: Phương Anh

Điều hành ngân quỹ gắn với nhu cầu chi ngân sách

Bên cạnh nhiệm vụ hướng dẫn, thanh toán và chi trả NSNN, KBNN còn thực hiện quản lý ngân quỹ nhà nước, sử dụng nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi và bảo đảm khả năng thanh toán các khoản chi ngân sách.

Theo đó, bám sát diễn biến tình hình thu, chi NSNN, KBNN đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện dự báo luồng tiền; xây dựng, trình Bộ Tài chính phê duyệt và triển khai công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất theo phương án được duyệt. Triển khai các nghiệp vụ sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi (cho NSNN vay, mua bán lại trái phiếu chính phủ, gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại theo quy định), đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch với KBNN bằng nội tệ và ngoại tệ. Đồng thời, KBNN phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt tiền gửi ngân quỹ nhà nước tại hệ thống ngân hàng theo từng thời điểm cụ thể để hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, KBNN đã tổ chức quản lý việc mở tài khoản của đơn vị KBNN tại NHTM phục vụ hoạt động thu, chi NQNN theo quy định; hướng dẫn KBNN khu vực triển khai đóng, mở tài khoản thanh toán theo quy định tại Thông tư 81/2025/TT-BTC ngày 13/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán của KBNN mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại, đảm bảo hoạt động thu, chi ngân quỹ nhà nước ổn định, thông suốt trong toàn hệ thống.

Đến hết tháng 9/2026, số dư tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại đạt 653.000 tỷ đồng; số dư giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ đạt 16.492,4 tỷ đồng. Số vốn NSNN vay từ ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi đạt 581.569 tỷ đồng (toàn bộ thuộc ngân sách trung ương, không phát sinh khoản vay của ngân sách địa phương). Thu từ hoạt động quản lý ngân quỹ đạt khoảng 20.954 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm, KBNN sẽ tiếp tục cân đối nguồn tiền theo kế hoạch thu, chi và nhu cầu thanh toán thực tế. Cơ quan này sẽ tính toán việc sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi phù hợp với thời điểm phát sinh nghĩa vụ chi, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, vừa bảo đảm khả năng thanh toán của ngân sách. Việc điều hành cần bám sát diễn biến thu, chi để chủ động bố trí nguồn tiền, nhất là trong giai đoạn cuối năm khi các nhiệm vụ chi ngân sách và thanh toán vốn đầu tư công tiếp tục được triển khai.

Ở khâu huy động vốn, đến ngày 30/9, KBNN đã phát hành 299.061 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bằng 59,8% mục tiêu ban đầu 500.000 tỷ đồng và 74,8% mục tiêu điều chỉnh 400.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 8,84 năm, giảm 0,94 năm so với cuối năm 2025. Lãi suất phát hành bình quân đạt 4,2%, tăng 0,94 điểm phần trăm; kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục trái phiếu Chính phủ đạt 8,07 năm.

Theo báo cáo của KBNN, hoạt động phát hành chịu tác động từ diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, trong đó có xung đột tại Trung Đông, áp lực lạm phát toàn cầu và khó khăn thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Trước tình hình này, KBNN đã điều chỉnh kế hoạch phát hành, triển khai trái phiếu kỳ hạn 3 năm và phối hợp với các ngân hàng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong quá trình huy động vốn.

Do đó, trong quý IV, KBNN sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, rà soát nhu cầu vốn và tổ chức phát hành theo kế hoạch đã điều chỉnh. Cơ quan này sẽ cân nhắc khối lượng, kỳ hạn và lãi suất phát hành phù hợp với điều kiện thị trường, đồng thời bám sát nhu cầu huy động vốn của ngân sách. Việc phối hợp giữa quản lý ngân quỹ và huy động vốn sẽ giúp KBNN chủ động hơn trong cân đối nguồn tiền, đáp ứng nhu cầu chi theo kế hoạch.

Hoàn thành nhiệm vụ tài chính cuối năm

Cùng với công tác thu, chi, quản lý ngân quỹ và huy động vốn, KBNN sẽ tập trung hoàn thành báo cáo tài chính nhà nước năm 2025 và quyết toán NSNN năm 2025 để phục vụ công tác giải trình, trình Quốc hội xem xét.

Báo cáo tài chính nhà nước năm 2025 là báo cáo đầu tiên được lập theo khuôn khổ pháp lý và mẫu biểu mới. Theo báo cáo, thời gian lập, tổng hợp đã được rút ngắn hơn 6 tháng. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị trong năm 2025 cũng ảnh hưởng đến quá trình bàn giao và tổng hợp dữ liệu tài chính.

Để bảo đảm tiến độ, KBNN sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc cung cấp, rà soát và tổng hợp thông tin, xử lý những vướng mắc về dữ liệu phát sinh trong quá trình lập báo cáo. Cơ quan này đồng thời phải bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất của số liệu phục vụ công tác tổng hợp và quyết toán ngân sách.

Đối với công tác khóa sổ cuối năm, KBNN sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu thu, chi với các đơn vị liên quan và xử lý những chênh lệch phát sinh trong quá trình tổng hợp. Công việc này cần được triển khai song song với việc hoàn thiện báo cáo tài chính nhà nước và quyết toán ngân sách, bảo đảm số liệu được cập nhật đầy đủ, thống nhất.

Trong quý IV, KBNN sẽ triển khai đồng thời các nhiệm vụ nghiệp vụ thường xuyên và công việc phục vụ khóa sổ cuối năm. Trọng tâm là xử lý hồ sơ thanh toán đúng thời hạn, điều hành ngân quỹ theo nhu cầu thực tế, thực hiện kế hoạch huy động vốn và hoàn thành các báo cáo tài chính, quyết toán theo yêu cầu. Cơ quan Kho bạc cũng sẽ phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách và cơ quan liên quan để giải quyết hồ sơ, hoàn thiện dữ liệu, bảo đảm tiến độ công việc.

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục, hoàn thiện hệ thống công nghệ Trong quý III, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã kiểm tra đột xuất 7 đơn vị về xử lý hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến, tập trung chấn chỉnh tình trạng hồ sơ quá hạn, bị từ chối nhiều lần hoặc chưa nêu rõ lý do từ chối. Qua giám sát từ xa, KBNN đã thu hồi, nộp NSNN 13,1 tỷ đồng liên quan đến các khoản thanh toán trùng hóa đơn, chứng từ hoặc nhiệm vụ chi. Trong quý IV, KBNN sẽ tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS), điều chỉnh các hệ thống TCS (thu ngân sách tập trung), TABMIS (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và mở rộng trao đổi dữ liệu với các cơ quan liên quan. Các nhiệm vụ này nhằm nâng cao khả năng xử lý nghiệp vụ, tăng tính liên thông dữ liệu và tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách khi thực hiện thủ tục trực tuyến, giảm nhu cầu giao dịch trực tiếp tại trụ sở KBNN.