Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN khu vực XI. Ảnh: Đức Minh

Qua đó, góp phần hiện đại hóa quản lý ngân sách, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và đơn vị giao dịch. “Việc số hóa quy trình, tự động hóa giao dịch và khai thác dữ liệu không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, giảm giấy tờ mà còn nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả quản lý ngân sách”, đại diện KBNN cho biết.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN được cung cấp qua Dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Các khoản chi ngân sách, trừ trường hợp thuộc phạm vi bí mật Nhà nước phải giao dịch trực tiếp theo quy định, đều có thể thực hiện trực tuyến từ khâu nộp hồ sơ đến nhận kết quả. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng có thể gửi hồ sơ thanh toán vốn đầu tư công và theo dõi quá trình xử lý, không phụ thuộc thời gian, địa điểm.

Cùng với số hóa hồ sơ, KBNN đã chú trọng cải cách quy trình nghiệp vụ, cắt giảm thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, nhiều tài liệu trước đây phải gửi khi thanh toán như hợp đồng, dự toán, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được thay thế bằng bảng tổng hợp thông tin; một số chỉ tiêu, giấy tờ không cần thiết cũng được lược bỏ.

Đại diện KBNN cho biết, theo quy trình mới, trong vòng 8 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, KBNN thông báo chấp nhận hồ sơ hợp lệ hoặc yêu cầu đơn vị chỉnh sửa, bổ sung. Thời gian giải quyết hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành tối đa 2 ngày làm việc, riêng các khoản tạm ứng là 1 ngày.

Đối với chi thường xuyên, Nghị định số 347/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN đã cắt giảm 21/25 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ thanh toán, tương đương 84%. Thời gian giải quyết thủ tục giảm từ 2 ngày xuống còn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và có đủ điều kiện thanh toán.

Việc cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý giúp các đơn vị sử dụng ngân sách giảm chi phí giao dịch, hạn chế việc đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần. Dữ liệu được tiếp nhận và luân chuyển trên môi trường điện tử cũng giúp KBNN giảm thao tác hành chính, tập trung nhân lực vào xử lý nghiệp vụ.

KBNN còn mở rộng ứng dụng công nghệ trong tổ chức thanh toán, từng bước giảm các thao tác thủ công và tăng cường kết nối với ngân hàng. KBNN đã ký thỏa thuận với 6 ngân hàng thương mại gồm: VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank, LPBank và MB. Sau khi danh sách thanh toán được xác nhận, ngân hàng tự động tiếp nhận thông tin; hệ thống hỗ trợ kiểm tra định dạng, đối chiếu số liệu và phát hiện sai lệch. Dữ liệu được mã hóa, ký số tự động nhằm bảo đảm an toàn thông tin. Cách thức này giúp rút ngắn các khâu trao đổi danh sách, chuyển thông tin thanh toán giữa KBNN và ngân hàng, đồng thời hạn chế sai sót trong quá trình chi trả.

Cùng với đó, việc khai thác dữ liệu đang góp phần thay đổi phương thức quản lý, điều hành trong hệ thống KBNN. Điển hình, KBNN khu vực XIII (phụ trách TP Đà Nẵng và TP Huế) đã xây dựng hệ thống thông tin điều hành tích hợp, phục vụ theo dõi thu, chi ngân sách, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc.

Để chuyển đổi số phát huy hiệu quả, KBNN tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức tổ chức và giải quyết công việc, rà soát quy trình nghiệp vụ, phân định trách nhiệm trong xử lý hồ sơ, đồng thời khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, dữ liệu hiện có.