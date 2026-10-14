'Kho ảnh' Getty Images nộp đơn phá sản giữa làn sóng ảnh AI

Getty Images, một trong những nhà cung cấp ảnh và video lớn trên thế giới, thông báo sẽ nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của luật Mỹ trong vài tuần tới, đồng thời chuyển trở lại mô hình công ty tư nhân sau khi hoàn tất tái cấu trúc.

Các nhiếp ảnh gia tác nghiệp tại Liên hoan phim Cannes. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, kế hoạch được công bố hôm 12/10 (giờ địa phương), sau khi Getty Images đạt thỏa thuận với các chủ nợ và nhà đầu tư.

Công ty dự kiến hoàn tất quá trình tái cấu trúc vào cuối năm nay, trong bối cảnh gánh nặng nợ lớn, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra và kế hoạch sáp nhập với đối thủ Shutterstock đổ vỡ.

Theo thỏa thuận, các công ty liên kết với gia đình Getty và Koch Equity Development sẽ sở hữu toàn bộ Getty Images sau tái cấu trúc. Hai nhóm nhà đầu tư cam kết bổ sung tối đa 533 triệu USD vốn chủ sở hữu mới.

Các trái chủ không có tài sản bảo đảm đồng ý xóa khoản nợ trái phiếu trị giá 270 triệu USD, trong khi những bên cho vay có tài sản bảo đảm chấp thuận giảm chi phí lãi vay và gia hạn thời điểm đáo hạn. Koch Equity Development cũng sẽ cung cấp khoản tài trợ lên tới 143 triệu USD để hỗ trợ quá trình tái cấu trúc.

Getty Images cho biết sẽ thực hiện thủ tục phá sản theo hình thức đã được thống nhất trước với các chủ nợ, giúp rút ngắn thời gian xử lý. Hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và các nhà cung cấp tiếp tục được thanh toán đầy đủ.

Tình hình tài chính của Getty Images đã xấu đi đáng kể trong những năm gần đây. Tính đến ngày 30/6, tổng dư nợ của công ty lên tới khoảng 2,1 tỷ USD, trong khi vốn hóa thị trường chỉ còn 20,74 triệu USD vào cuối phiên giao dịch thứ Sáu trước thông báo.

Cổ phiếu Getty Images đã mất khoảng 99% giá trị kể từ khi trở lại thị trường chứng khoán năm 2022 thông qua sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC). Thương vụ khi đó định giá Getty Images khoảng 4,8 tỷ USD, đánh dấu sự trở lại sàn chứng khoán sau 14 năm hoạt động dưới mô hình công ty tư nhân.

Đến cuối tháng 9, Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) đã bắt đầu thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu công ty.

Trước đó, hồi tháng 8, Getty Images rút lại dự báo kết quả kinh doanh để xem xét các phương án huy động vốn và cải thiện tình hình tài chính, đồng thời thuê Guggenheim Securities làm đơn vị tư vấn.

Getty Images hiện cạnh tranh với Reuters và Associated Press trong lĩnh vực cung cấp ảnh, video cho các cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của công nghệ tạo ảnh bằng AI đang làm gia tăng sức ép đối với thị trường nội dung hình ảnh truyền thống, trong lúc công ty phải tìm cách giải quyết các khoản nợ lớn và ổn định hoạt động kinh doanh.

(Nguồn: Reuters)