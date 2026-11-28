Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Cục Xăng dầu. Đại tá Phạm Văn Nghiêm, Chủ nhiệm Kho 190 chủ trì buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Trong không khí thân tình, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành của Kho 190; bày tỏ niềm tự hào trước những thành tích đạt được của cán bộ, nhân viên, người lao động đơn vị thời gian qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Văn Nghiêm nhấn mạnh: “Những kết quả, thành tích trong những năm qua được vun đắp từ công sức, trí tuệ và tâm huyết của nhiều thế hệ. Đây vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động Kho 190 hôm nay trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Do đó, đơn vị sẽ phát huy truyền thống, khẳng định rõ vai trò kho xăng dầu chiến lược, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại tá Phạm Văn Nghiêm bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, lãnh đạo Cục Xăng dầu, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân. Trong đó, đặc biệt là sự ủng hộ, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, nhân viên Kho 190 cũng như ngành xăng dầu Quân đội qua các thời kỳ.

Đại tá Phạm Văn Nghiêm, Chủ nhiệm Kho 190 chủ trì buổi gặp mặt.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực biểu dương những thành tích Kho 190 đạt được trong những năm qua; yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động Kho 190 tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.