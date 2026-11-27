Màn trình diễn kéo đại kỳ ở Thành cổ Quảng Trị.

Sáng 27/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ chào cờ và nghi thức cất cánh, mở màn Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 khai mạc với 34 khinh khí cầu và đại kỳ 2.025m2.

Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m², kết hợp màn trình diễn của 34 khinh khí cầu đại diện cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu đồng loạt bay lên ở độ cao khoảng 50m, tạo nên không gian trình diễn đặc sắc quanh đại kỳ.

Nghi thức cất cánh, mở màn Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Thành cổ Quảng Trị, bên những khinh khí cầu nhiều màu sắc, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Giữa không gian linh thiêng, ở vùng đất từng diễn ra cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ mùa hè năm 1972, khoảnh khắc ấy mang đến nhiều cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào về độc lập, tự do và chủ quyền dân tộc.

Lễ khai mạc khinh khí cầu được tổ chức ở mảnh đất Thành Cổ linh thiêng.

Trên mảnh đất từng chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh, nơi hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, những khinh khí cầu vươn cao hôm nay còn gửi gắm thông điệp về hòa bình, sự hồi sinh và khát vọng phát triển.

Với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, đây là lần đầu tiên Quảng Trị tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế.

Sự kiện diễn ra từ ngày 27 - 29/11, tại khu vực Thành cổ Quảng Trị, ven sông Thạch Hãn và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Lễ hội được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch mới, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị và phát huy giá trị các di sản lịch sử, văn hóa.

34 khinh khí cầu đại diện cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước bay trên bầu trời Thành cổ.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình buổi tối có hoạt động thắp sáng khinh khí cầu kết hợp thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cùng với đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu với phi công và đội ngũ kỹ thuật, các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch dành cho người dân và du khách.

Dịp này, Ban tổ chức giới thiệu QTHF 2026 Passport (hộ chiếu lễ hội), tích hợp các gói vé cùng dịch vụ lưu trú, ẩm thực và tham quan, góp phần kết nối các trải nghiệm, tạo thuận lợi cho du khách khám phá Quảng Trị.

Lễ hội do UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Chiến Thắng Sài Gòn tổ chức.