Sáng 27/11, tại Khu vực Sân lễ hội và Đài tưởng niệm Trung tâm - Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và không gian bầu trời ven sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị - năm 2026.

Lần đầu tiên Quảng Trị tổ chức một lễ hội khinh khí cầu

Sau nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị - năm 2026 chính thức khai mạc với sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu - đại diện cho 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là nghi lễ chào Đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m2 tại Thành Cổ Quảng Trị, kết hợp cùng màn trình diễn của 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao từ 50m xung quanh đại kỳ. Khoảnh khắc thiêng liêng và đáng nhớ này tại buổi lễ khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng mỗi người dân và du khách.

Với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị - năm 2026 mang đến một không gian lễ hội đặc sắc, kết nối lịch sử, văn hóa và du lịch.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là nghi lễ chào Đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m2 tại Thành Cổ Quảng Trị

Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế và xác định sự kiện này là một trong những hoạt động góp phần làm mới hình ảnh điểm đến, đưa Quảng Trị đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, tối 27/11, ban tổ chức sẽ thắp sáng khinh khí cầu và thả hàng vạn hoa đăng trên sông Thạch Hãn để tri ân những người hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sáng 29/11, tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, đại kỳ 2.025m² tiếp tục được bay trên cầu Hiền Lương, cùng lễ thả 260 chim bồ câu.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 là hoạt động góp phần làm phong phú thêm chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm mới, tăng cường kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử với phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị. Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I diễn ra từ ngày 24 đến 30-11, chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”, gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao như đêm nhạc rock, biểu diễn môtô nước, biểu diễn của khối kỵ binh và khối nhạc kèn thuộc lực lượng công an, trải nghiệm săn mây, ẩm thực…