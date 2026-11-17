Ở nhóm điệu nhảy tiêu chuẩn quốc tế, các thể hiện sự đầu tư về chuyên môn, từ kỹ thuật di chuyển, khả năng giữ khung dáng đến sự phối hợp ăn ý và cảm thụ âm nhạc. Đây đều là những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng bài thi và điểm số từ tổ trọng tài.

Ban tổ chức trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc trong ngày thi đấu đầu tiên. Ảnh: BTC

Kết thúc ngày tranh tài đầu tiên, đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 5 huy chương, gồm 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Đoàn Công an nhân dân xếp thứ hai với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Đồng Nai đứng thứ ba với 1 HCĐ.

Môn khiêu vũ thể thao năm nay quy tụ 97 VĐV đến từ 13 tỉnh, thành và ngành, tranh tài ở 14 bộ huy chương thuộc hai nhóm điệu nhảy Mỹ Latinh và tiêu chuẩn quốc tế.

Giải đấu còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như Phan Hiển, Thu Hương, Ngọc An, Tố Uyên, Quang Huy, Thùy Dương, Nam Anh và Anh Phương, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.

Trong ngày hôm nay 17.11, các nội dung Mỹ Latinh tiếp tục diễn ra với những lượt thi từ vòng 1/8, tứ kết, bán kết đến chung kết ở các hạng A, FA và E1 đến E5.

Với lợi thế đang dẫn đầu bảng huy chương, Hà Nội có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua thành tích. Tuy nhiên, ngày thi đấu cuối cùng vẫn là cơ hội để các đoàn bám đuổi cải thiện thứ hạng, tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn trước khi môn thi khép lại.