Khiêu vũ thể thao Hà Nội giành 6 Huy chương vàng trong ngày ra quân
Đội Khiêu vũ thể thao Hà Nội đã có màn khởi đầu vô cùng ấn tượng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khi xuất sắc giành 6 Huy chương vàng. Các vận động viên Thủ đô đã thể hiện sự vượt trội ở nội dung Hạng A Standard với 5 điệu Standard, cùng 5 nội dung thi đấu đơn gồm Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot và Quickstep.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khieu-vu-the-thao-ha-noi-gianh-6-huy-chuong-vang-trong-ngay-ra-quan-246261117151245812.htm