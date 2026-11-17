Nhận định bóng đá Singapore vs Brazil, giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 11/2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Brazil quyết tâm trút giận lên chủ nhà Singapore để khép lại năm 2026 bằng một chiến thắng tưng bừng, sau cú sẩy chân cay đắng ở những phút bù giờ trước Nhật Bản.