Khiêu vũ thể thao có 14 bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
Môn Khiêu vũ thể thao (dancesport) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, nơi các VĐV không chỉ thể hiện trình độ kỹ thuật mà còn phô diễn khả năng cảm thụ âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Với 14 bộ huy chương, giải đấu quy tụ nhiều gương mặt xuất sắc của khiêu vũ thể thao cả nước.
Các nội dung thi đấu được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị triển lãm (Khu vực 2, TP.HCM) từ ngày 16 đến 17.11, dành cho VĐV từ 13 tuổi trở lên. Giải áp dụng luật của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Thế giới (WDSF), cùng những quy định chặt chẽ về trang phục và giày thi đấu, bảo đảm tính chuyên nghiệp và chuẩn mực chuyên môn.
Trong tổng số 14 nội dung, Latin và Standard mỗi thể loại có 7 nội dung. Ở Latin, các VĐV tranh tài ở nội dung 5 điệu gồm Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Pasodoble, Jive; 5 nội dung đơn điệu và Latin đơn nữ.
Trong khi đó, Standard gồm Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep, cùng 5 nội dung đơn điệu và Standard đơn nữ.
Hà Nội, TP.HCM và Đồng Nai vốn là những địa phương có truyền thống và lực lượng mạnh ở môn thể thao này. Vì vậy, cuộc cạnh tranh huy chương được dự báo sẽ diễn ra quyết liệt.
Không chỉ hướng đến thành tích, môn khiêu vũ thể thao còn là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, trình độ chuyên môn của lực lượng VĐV.
Qua đó, giới chuyên môn có thêm cơ sở tuyển chọn những nhân tố triển vọng, bổ sung cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị hướng đến các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/khieu-vu-the-thao-co-14-bo-huy-chuong-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2026.html