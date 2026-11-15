Khiêu vũ thể thao có 14 bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Các nội dung thi đấu được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị triển lãm (Khu vực 2, TP.HCM) từ ngày 16 đến 17.11, dành cho VĐV từ 13 tuổi trở lên. Giải áp dụng luật của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Thế giới (WDSF), cùng những quy định chặt chẽ về trang phục và giày thi đấu, bảo đảm tính chuyên nghiệp và chuẩn mực chuyên môn.

Giải năm nay hứa hẹn diễn ra những cuộc tranh tài hấp dẫn. Ảnh: M.Trà

Trong tổng số 14 nội dung, Latin và Standard mỗi thể loại có 7 nội dung. Ở Latin, các VĐV tranh tài ở nội dung 5 điệu gồm Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Pasodoble, Jive; 5 nội dung đơn điệu và Latin đơn nữ.

Trong khi đó, Standard gồm Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep, cùng 5 nội dung đơn điệu và Standard đơn nữ.

Hà Nội, TP.HCM và Đồng Nai vốn là những địa phương có truyền thống và lực lượng mạnh ở môn thể thao này. Vì vậy, cuộc cạnh tranh huy chương được dự báo sẽ diễn ra quyết liệt.

Không chỉ hướng đến thành tích, môn khiêu vũ thể thao còn là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, trình độ chuyên môn của lực lượng VĐV.

Qua đó, giới chuyên môn có thêm cơ sở tuyển chọn những nhân tố triển vọng, bổ sung cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị hướng đến các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.