Khiếu nại kéo dài vì bồi thường đất: Giá đất được tính theo thời điểm nào?
Giải phóng mặt bằng, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của người dân hiện nay. Bên cạnh mức bồi thường, thời điểm xác định giá đất và việc xác định đúng vị trí thửa đất cũng là những vấn đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người có đất bị thu hồi.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/khieu-nai-keo-dai-vi-boi-thuong-dat-gia-dat-duoc-tinh-theo-thoi-diem-nao-172261016132538341.htm