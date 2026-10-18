Khiếu nại kéo dài vì bồi thường đất: Giá đất được tính theo thời điểm nào?

Thảo luận tại Tổ 13 (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Gia Lai) về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đoạn tuyến còn lại là cần thiết, song tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà rút ngắn các quy trình kỹ thuật, ảnh hưởng đến chất lượng, độ ổn định và an toàn công trình.