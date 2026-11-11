Khiêu khích CSGT để 'thể hiện', nam thanh niên bị lập biên bản 6 lỗi vi phạm

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy liên tục chạy xe qua chốt kiểm soát để khiêu khích lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, người này được xác định là Đ.V.L, sinh năm 2007, trú tại xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện L. vi phạm cùng lúc 6 lỗi, gồm: Không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe, đăng ký xe và bảo hiểm bắt buộc. Đặc biệt, nồng độ cồn trong hơi thở vượt mức 0,4 miligam trên một lít khí thở.