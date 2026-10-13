'Khiên số' - Thao trường huấn luyện AI an toàn cho Cảnh sát cơ động

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và ra mắt Công trình Thanh niên: “Khiên số - Thao trường huấn luyện an toàn AI dành cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ”.

Tham dự chương trình có Thượng tá Thân Văn Quân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao; Thượng úy Dương Hải Anh, Trưởng Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ; đại diện đơn vị đồng hành Công ty CP Giải pháp công nghệ thông tin quốc tế (Inter IST), cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và đoàn viên, thanh niên.

Thượng tá Thân Văn Quân, Thượng uý Dương Hải Anh, đại diện Công ty Inter IST, Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ bấm nút ra mắt "Khiên số".

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa vai trò tiên phong, chủ động của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đưa các nền tảng số, công cụ trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với CBCS, đoàn viên, thanh niên, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và chấp hành nghiêm kỷ luật công tác.

Tại chương trình, Thượng úy Dương Hải Anh đã trao đổi, định hướng sử dụng ChatGPT an toàn và hiệu quả cho CBCS, đoàn viên, thanh niên.

Thượng uý Dương Hải Anh tiếp nhận biểu trưng nguồn lực phục vụ chương trình từ Công ty Inter IST.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động tiếp nhận nguồn lực phục vụ chuyển đổi số: Công trình “Nền tảng trắc nghiệm K02”. Đây là nền tảng hỗ trợ CBCS, đoàn viên, thanh niên thi, kiểm tra và ôn luyện kiến thức trên môi trường số. Tổng nguồn lực được huy động phục vụ các công trình, nền tảng chuyển đổi số của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh trong dịp này là 150 triệu đồng.

Đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ háo hức tìm hiểu "Khiên số" và tham gia phần thi hưởng ứng.

Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức kích hoạt Công trình Thanh niên: “Khiên số - Thao trường huấn luyện an toàn AI dành cho đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ”.

“Khiên số” được xây dựng như một thao trường huấn luyện trực tuyến, giúp người dùng học tập thông qua các tình huống giả lập và bài tập tương tác. Người tham gia lần lượt trải qua 6 trạm kiểm soát, tập trung vào các kỹ năng nhận diện rủi ro, phân loại dữ liệu, hình thành phản xạ an toàn, vận dụng bộ tiêu chí “5 Không - 5 Phải”, xác định giới hạn giao việc cho AI và thực hành xử lý sự cố.

Sau khi hoàn thành hành trình và bài kiểm tra sẵn sàng, người đủ điều kiện được kích hoạt Khiên số, nhận huy hiệu “Chiến sĩ Khiên số tiên phong” và chứng nhận hoàn thành. Công trình còn tích hợp mục Tra cứu và trợ lý “Sĩ quan hướng dẫn số”, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận nhanh những nội dung đã được chuẩn hóa về sử dụng AI an toàn.

"Khiên số" giao diện máy tính.

"Khiên số" giao diện trên điện thoại.

Ngay sau nghi thức ra mắt, CBCS tại hội trường đã sử dụng điện thoại quét mã QR để truy cập "Khiên số" và tham gia phần thi hưởng ứng. Trong thời gian 10 phút, hệ thống tự động chấm điểm, tổng hợp kết quả và xác định 3 đồng chí có kết quả tốt nhất để Ban Tổ chức biểu dương và tặng quà.

Thông qua chương trình, đoàn viên, thanh niên được tiếp cận trực tiếp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng AI đúng mục đích, đúng thẩm quyền, an toàn và có trách nhiệm. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen học tập trên môi trường số và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Việc ra mắt “Khiên số”, đưa “Nền tảng trắc nghiệm K02” vào khai thác và huy động nguồn lực chuyển đổi số tiếp tục khẳng định hướng đi chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở của Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ; lấy đoàn viên, thanh niên làm trung tâm, lấy an toàn và hiệu quả làm yêu cầu xuyên suốt trong quá trình ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo...

Chương trình tập trung trang bị cho CBCS, đoàn viên, thanh niên kiến thức và kỹ năng sử dụng ChatGPT, trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả; đặc biệt nhấn mạnh các nguyên tắc: 🔒 Không đưa bí mật nhà nước, bí mật công tác và dữ liệu cá nhân nhạy cảm lên công cụ AI; 🔍 Luôn kiểm chứng nội dung do AI cung cấp; 👤 Con người quyết định và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm cuối cùng.