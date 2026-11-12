Khích lệ, tôn vinh những người làm báo viết về lĩnh vực Giáo dục

Đây là chia sẻ của Nhà báo Phạm Thị Mai (bút danh Phạm Mai) - Báo VietnamPlus.

Nhà báo Phạm Mai cho biết, đề tài dự thi Giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm nay viết về trường học biên giới, đây là chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, không chỉ đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh vùng khó mà còn là những cột mốc mềm góp phần giữ vững phên dậu vùng biên.

Đây cũng là năm học giáo dục vùng biên được quan tâm đầu tư lớn, mang tính đột phá, để giáo dục vùng sâu vùng xa không còn là nơi cơ sở vật chất khó khăn mà khang trang, hiện đại hơn. Năm học này cũng là năm học đặc biệt ý nghĩa với học trò vùng biên, với hành trình mới, không chỉ là cơ sở vật chất mới mà với vị thế mới.

“Vì vậy, tôi đã rất nỗ lực để chùm bài được hoàn thành đúng dịp khai giảng, cũng là dịp khánh thành đồng loạt các trường biên giới vùng biên”, nhà báo Phạm Mai chia sẻ.

Nhà báo Phạm Mai phỏng vấn cô Nông Thị Thuỷ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Hoài Nam)

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm nay bước sang mùa thứ 9. Nhà báo Phạm Mai cho biết, giải ngày càng được đánh giá cao về uy tín và chất lượng. Từ việc chú trọng gương điển hình cá nhân tiêu biểu trong những năm đầu tới nay, Ban tổ chức đã chú trọng hơn đến những bài viết phân tích chính sách, về các vấn đề lớn của ngành, có tác động sâu rộng đến cả hệ thống toàn ngành.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” đã góp phần khích lệ và tôn vinh những người làm báo viết về lĩnh vực Giáo dục. Từ đó, có thêm nhiều mô hình hay, cách làm tốt, cá nhân tiêu biểu của ngành được tôn vinh, nhiều vấn đề của ngành được quan tâm để kịp thời nhân rộng điểm tích cực; nhận diện những hạn chế; phân tích, chỉ ra giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.