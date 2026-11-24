Ngày 24/11/2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Một ngày đặc biệt để mỗi người thêm tự hào về những giá trị đã làm nên hồn cốt dân tộc, đồng thời cũng là dịp để nhìn lại cách chúng ta đang gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị ấy trong đời sống hôm nay.

Nếp nhà – nơi văn hóa bắt đầu từ yêu thương

Nhắc đến văn hóa, người ta thường nghĩ đến những di sản nghìn năm, những làn điệu dân ca, mái đình cổ kính, phong tục tập quán hay những lễ hội truyền thống. Nhưng có một không gian văn hóa gần gũi hơn cả, nơi những giá trị dân tộc được hình thành từ những điều giản dị nhất: gia đình.

Ở đó, văn hóa không được truyền đi bằng những bài giảng lớn lao mà bằng cách ông bà kể chuyện ngày xưa, cha mẹ dạy con biết kính trên nhường dưới, bằng lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ và lời xin lỗi khi vô tình làm tổn thương người khác. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương và sự tôn trọng sẽ tự nhiên học được cách yêu thương, tôn trọng những người xung quanh. Những điều tưởng như bình thường ấy lại chính là nền móng của văn hóa ứng xử.

Có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng mang theo một miền ký ức về gia đình. Đó có thể là tiếng mẹ gọi về ăn cơm mỗi chiều, là dáng bà chậm rãi bên hiên nhà, là những ngày Tết cả gia đình quây quần bên mâm cỗ, là thói quen dành phần ngon cho người lớn tuổi hay nhường nhịn nhau trong những điều rất nhỏ. Thời gian có thể làm phai màu mái ngói cũ, những con đường làng có thể thay đổi, nhưng ký ức về sự đùm bọc, chở che và tình thân vẫn ở lại như một phần không thể thiếu trong tâm hồn mỗi người.

Chúng ta thường nói về việc bảo tồn di sản, nhưng đôi khi quên mất rằng nếp nhà cũng là một dạng di sản. Một gia đình biết yêu thương, biết gìn giữ gia phong, biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của cha ông chính là nơi văn hóa được tiếp nối một cách tự nhiên và bền bỉ nhất.

Khi yêu thương cũng là một cách giữ gìn văn hóa. (Ảnh minh họa)

Từ tình thân đến tình người – sức sống của văn hóa Việt

Trong truyền thống người Việt, tình yêu thương chưa bao giờ chỉ giới hạn trong phạm vi ruột thịt. Đó còn là tình làng nghĩa xóm, là sự đùm bọc khi hoạn nạn, là tinh thần “lá lành đùm lá rách”, là cách người xa lạ sẵn lòng sẻ chia với nhau trong lúc khó khăn. Qua bao biến thiên của lịch sử, những giá trị ấy đã trở thành nét đẹp trong tâm hồn dân tộc.

Có những lúc đất nước đối diện với thiên tai, dịch bệnh, mất mát, người ta lại thấy rõ hơn sức mạnh của tình người. Một chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm, một căn bếp đỏ lửa nấu những suất cơm miễn phí, một bàn tay chìa ra nâng đỡ người gặp nạn... Những hành động không ồn ào ấy khiến chúng ta nhận ra: văn hóa không chỉ được tạo nên bởi những gì con người sáng tạo ra, mà còn bởi cách con người sống với nhau.

Yêu thương, vì thế, không đơn thuần là một cảm xúc. Đó còn là một lựa chọn về cách sống, một thái độ ứng xử và một giá trị văn hóa cần được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Giữa nhịp sống hiện đại, đừng để yêu thương trở thành điều xa xỉ

Thế nhưng, trong nhịp sống hiện đại, khi con người ngày càng bận rộn với công việc, những cuộc trò chuyện đôi khi bị thay thế bằng vài dòng tin nhắn, những bữa cơm chung thưa dần bởi lịch trình riêng, không ít gia đình đang phải học lại cách dành thời gian cho nhau. Có những người có thể kết nối với hàng trăm người trên mạng xã hội nhưng lại ít khi hỏi cha mẹ một câu về sức khỏe. Có những đứa trẻ được trang bị nhiều kiến thức hiện đại nhưng chưa được dạy đầy đủ về lòng biết ơn, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Công nghệ không có lỗi. Sự phát triển của xã hội cũng không phải nguyên nhân khiến văn hóa phai nhạt. Điều đáng suy nghĩ là giữa vô vàn tiện ích, con người có còn dành cho nhau sự quan tâm chân thành hay không; giữa những lựa chọn cá nhân, chúng ta có còn biết đặt mình vào vị trí của người khác hay không.

Một xã hội văn minh không chỉ được đánh giá bằng những tòa nhà cao tầng, những con đường hiện đại hay tốc độ phát triển kinh tế. Nó còn được nhận diện qua cách người ta đối xử với người già, trẻ nhỏ, người yếu thế; qua thái độ khi tham gia giao thông, cách ứng xử nơi công cộng và cả những lời bình luận trên không gian mạng.

Bởi vậy, gìn giữ văn hóa không có nghĩa là chỉ nâng niu những gì thuộc về quá khứ. Văn hóa phải được sống trong hiện tại, được làm mới bằng tư duy tiến bộ nhưng không đánh mất những giá trị nhân văn cốt lõi. Người trẻ có thể yêu thích âm nhạc quốc tế, tiếp cận những xu hướng mới, sống trong môi trường toàn cầu hóa, nhưng vẫn cần biết trân trọng tiếng Việt, hiểu lịch sử dân tộc, yêu những phong tục đẹp và tự hào về cội nguồn.

Điều quan trọng không phải là buộc các thế hệ phải sống giống nhau, mà là giúp họ hiểu và trân trọng những giá trị tốt đẹp đã kết nối các thế hệ. Một người con có thể lựa chọn con đường riêng, nhưng không vì thế mà quên trách nhiệm với cha mẹ. Một người trẻ có thể phản biện những quan niệm cũ, nhưng vẫn cần giữ sự tôn trọng trong cách đối thoại. Một gia đình có thể không còn duy trì đầy đủ những phong tục xưa, nhưng vẫn có thể giữ được lòng hiếu thảo, sự thủy chung và tình nghĩa.

Giữ văn hóa từ những điều nhỏ bé mỗi ngày

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vì thế không nên chỉ là một dấu mốc để tổ chức các hoạt động tôn vinh hay nhắc lại những giá trị đã được khẳng định. Ý nghĩa sâu xa hơn của ngày này là đánh thức trong mỗi người ý thức về trách nhiệm văn hóa. Và trách nhiệm ấy không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Nó có thể bắt đầu bằng việc trở về nhà sớm hơn một chút để ăn cùng cha mẹ một bữa cơm, kiên nhẫn lắng nghe con trẻ, gọi điện hỏi thăm ông bà. Nói một lời tử tế với người phục vụ, biết xếp hàng, nhường đường và không thờ ơ trước nỗi đau của người khác.

Đôi khi, chúng ta đi tìm những cách lớn lao để giữ gìn bản sắc dân tộc mà quên rằng văn hóa đang hiện diện ngay trong cách mình sống mỗi ngày.

Một lời ru được tiếp nối, một phong tục đẹp được gìn giữ, một đứa trẻ biết nói lời cảm ơn, một người trưởng thành biết sống có trách nhiệm, một gia đình luôn dành cho nhau sự bao dung... tất cả đều là những hạt mầm văn hóa đang được vun trồng.

Văn hóa không chỉ là di sản cha ông để lại mà còn là những giá trị mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ, bồi đắp và trao truyền. Bởi món quà quý giá nhất dành cho thế hệ mai sau không đơn thuần nằm ở những di sản được bảo tồn nguyên vẹn mà hiện hữu trong một xã hội nơi con người biết yêu thương, tôn trọng và sống với nhau bằng nghĩa tình.

Bởi sau tất cả, một dân tộc có thể tự hào về những di sản nghìn năm nhưng sức sống của nền văn hóa ấy lại được quyết định bởi cách mỗi thế hệ đối xử với nhau hôm nay.

Khi yêu thương được gìn giữ trong mỗi mái nhà, văn hóa sẽ được tiếp nối trong mỗi trái tim. Khi mỗi người biết sống tử tế hơn một chút, đó cũng là lúc chúng ta đang góp phần gìn giữ hồn cốt Việt Nam.