Khi ý tưởng sáng tạo không dừng lại ở cuộc thi

Các tác giả đạt giải tại Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh năm 2026. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đại diện các đơn vị trả lời phỏng vấn về ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giảng dạy. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Nhiều ý tưởng, dự án của học sinh, sinh viên tham gia Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026 hướng đến khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Đại diện các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026 góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khơi dậy ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Các thiết bị bay không người lái hỗ trợ giám sát tài nguyên, môi trường và phục vụ công tác quản lý tại địa phương. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Phương tiện bay không người lái được ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: Giang Phương - TTXVN