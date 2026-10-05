Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân kiến tạo nông thôn xanh

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm- Chủ tịch UBMTTQVN xã Bom Bo phát động Chương trình Bom Bo- Sắc vàng đường quê

Lấy người dân làm chủ thể, lấy màu xanh làm thước đo văn minh

Thực hiện Nghị quyết về đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, Đảng ủy xã Bom Bo đã giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ trì một chương trình đầy ý nghĩa: “Bom Bo – Sắc vàng đường quê”.

Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc trồng hoa. Đó là một chiến lược tổng thể nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hình thành nếp sống văn minh, ý thức bảo vệ môi trường hữu cơ, bền vững và tạo nền tảng cho du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với Di tích lịch sử Quốc gia sók Bom Bo.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bom Bo, triết lý xuyên suốt của chương trình là lấy người dân làm trung tâm: “Mỗi hộ dân là một chủ thể trực tiếp. Chúng tôi thực hiện theo phương châm: Mỗi hộ dân chăm sóc một đoạn đường - Mỗi khu dân cư một tuyến đường hoa - Mỗi tổ chức một công trình xanh”.

Để làm được điều đó, MTTQ xã đã khéo léo lồng ghép chương trình vào các cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Chủ nhật xanh”, “Đường hoa phụ nữ”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”...

Điểm khác biệt tạo nên tính bền vững của “Sắc vàng đường quê” là yêu cầu về tính trách nhiệm và duy trì lâu dài. Mỗi tuyến đường đều được xác định rõ đơn vị chủ trì, cá nhân phụ trách, số lượng cây, kế hoạch chăm sóc, thay thế cây chết và tiêu chí đánh giá. Trồng đã khó, giữ được màu xanh và sắc vàng còn khó hơn - đó chính là tư duy của nông nghiệp hữu cơ: tôn trọng quy luật tự nhiên và trách nhiệm lâu dài.

Giai đoạn 1, chương trình đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 05 tuyến đường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - đồng bộ, 100% có biển tên và có tổ chức, cá nhân nhận chăm sóc.

Lãnh đạo HĐND và UBMTTQVN xã Bom Bo tham gia trồng cây tại đường DT760 đoạn khu di tích sok Bom Bo

3 ngày - 5.000 cây hoa - Sức mạnh của sự đồng lòng

Ngay sau lễ phát động, cả hệ thống chính trị từ xã đến 5 thôn đã đồng loạt ra quân. Kết quả vượt ngoài mong đợi: Chỉ trong 3 ngày, 5.000 cây hoa Hoàng Yến đã được phủ kín trên 5 tuyến đường trọng điểm tại 5 thôn.

Có mặt tại các điểm trồng cây, mới thấy hết không khí thi đua sôi nổi. Cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và đông đảo bà con nhân dân cùng cuốc đất, bón phân, phát quang, trồng cây.

Tại thôn Bom Bo, hình ảnh Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Khuyến tự mang máy khoan của gia đình đi khoan từng hố trên nền bê tông để bà con trồng cây đã trở nên quen thuộc.

Ông chia sẻ trong lúc mồ hôi còn ướt đẫm lưng áo: “Đây là chương trình lớn của xã. Chi bộ, chính quyền và Ban công tác Mặt trận thôn đã thành lập 3 tổ đi khảo sát, đến từng hộ gia đình vận động. Chủ trương là Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Thôn Bom Bo nhận 2.000 cây trên tuyến DT760, đoạn qua chợ Ba Trà và trung tâm hành chính cũ, có chỗ đất thì cuốc, chỗ bê tông thì phải dùng xà beng, máy khoan. Bà con quyết tâm trồng và chăm sóc cho bằng được”.

Chính sự gương mẫu, xắn tay vào việc của cán bộ cơ sở đã lan tỏa mạnh mẽ, biến một kế hoạch hành chính thành một ngày hội thực sự của làng quê.

Bí thư chi bộ thôn Bom Bo- Nguyễn Văn Khuyến khoan hố trồng hoa

Người dân thôn 4, xã Bom Bo tham gia trồng hoa, hưởng ứng chương trình Sắc vàng đường quê

Từ sắc vàng đường quê đến hướng đi cho nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng

Giá trị của hoa Hoàng Yến không chỉ là sắc vàng rực rỡ. Trong tư duy phát triển nông nghiệp hữu cơ, việc tăng diện tích cây xanh, cây hoa bản địa chính là giải pháp cải thiện vi khí hậu, tăng đa dạng sinh học, giảm bụi, chống xói mòn và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Chương trình “Bom Bo – Sắc vàng đường quê” được thiết kế theo lộ trình 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (năm 2026): Hoàn thành trồng 5.000 cây trên 5 tuyến đường.

Giai đoạn 2 (năm 2027): Tiếp tục trồng mới 5.000 cây trên 5 tuyến đường khác.

Khi 10.000 cây Hoàng Yến đồng loạt nở hoa, Bom Bo sẽ không chỉ có những con đường sáng - xanh - sạch - đẹp mà còn có một sản phẩm du lịch đặc trưng. Sắc vàng ấy sẽ là con đường dẫn du khách về với sók Bom Bo lịch sử, nơi câu chuyện về môi trường, văn hóa và con người được kể bằng chính những hàng cây do người dân tự tay vun trồng.

Đó là cách Bom Bo đang cụ thể hóa nông thôn mới theo hướng hữu cơ, văn minh và bền vững: Bắt đầu từ một đoạn đường trước ngõ nhà mình, từ ý thức không xả rác, lấn chiếm lòng lề đường, đến việc tự giác tưới nước, bón phân, cắt tỉa cho một cây hoa chung.

“Ý Đảng - Lòng dân” đã hội tụ, để từ hôm nay, trên mỗi nẻo đường Bom Bo, mầm xanh của sự đoàn kết đang vươn lên, hứa hẹn một mùa vàng rực rỡ trong tương lai rất gần./.