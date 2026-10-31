Khi ý chí vượt lên mọi giới hạn

Thể thao đỉnh cao không có chỗ cho sự dễ dàng. Để chạm tới vinh quang, mỗi vận động viên phải trải qua những tháng ngày tập luyện khắc nghiệt, đánh đổi bằng mồ hôi, kỷ luật và sự kiên trì. Với các vận động viên người khuyết tật, hành trình ấy còn đòi hỏi nỗ lực đặc biệt để thích nghi với điều kiện thể chất, hoàn thiện kỹ thuật và vượt qua những trở ngại trong tập luyện hằng ngày.

Trên đường đua xanh, mỗi sải tay là một lần khẳng định bản lĩnh. Trên sàn đấu cử tạ, mỗi lần nâng thành công là kết quả của quá trình tích lũy sức mạnh và niềm tin. Trên sân điền kinh, từng bước chạy đều chứa đựng khát vọng vươn lên. Họ bước vào cuộc tranh tài không để tìm kiếm sự thương cảm, mà để chứng minh năng lực bằng tài năng, bản lĩnh và quyết tâm.

Khép lại ASIAN Para Games 5 tại Nhật Bản, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Kình ngư Đỗ Thanh Hải giành Huy chương Vàng nội dung 100m bơi ếch nam hạng SB5. Lê Tiến Đạt giành Huy chương Bạc môn bơi, trong khi lực sĩ Lê Văn Công mang về một Huy chương Bạc ở môn cử tạ. Nguyễn Thị Ngọc Thúy đóng góp hai Huy chương Đồng môn điền kinh.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào thứ hạng và số huy chương, chúng ta sẽ bỏ lỡ giá trị sâu sắc nhất của cuộc tranh tài. Một kỳ đại hội không chỉ được ghi nhớ bằng những lần quốc kỳ tung bay, mà còn bằng tinh thần các vận động viên để lại sau mỗi cuộc đấu.

Có người chiến thắng bằng thành tích vượt trội. Có người chiến thắng khi vượt qua giới hạn của chính mình. Và cả những vận động viên chưa chạm tay vào huy chương vẫn xứng đáng được ghi nhận bởi sự tận hiến, lòng can đảm và tinh thần thi đấu đến cùng. Bởi thất bại trong một cuộc tranh tài không thể phủ nhận giá trị của cả hành trình.

Tôn vinh ý chí của vận động viên không có nghĩa là chỉ ca ngợi họ rồi để họ tự mình đối diện với khó khăn. Nghị lực cá nhân rất đáng quý, nhưng để nghị lực chuyển hóa thành thành tích bền vững, thể thao người khuyết tật cần sự đầu tư tương xứng.

Muốn có thêm những vận động viên xuất sắc, cần phát hiện tài năng từ cơ sở, duy trì hệ thống thi đấu thường xuyên và bảo đảm điều kiện huấn luyện, y tế, dinh dưỡng, phục hồi phù hợp. Quan trọng hơn, xã hội phải nhìn nhận người khuyết tật bằng sự tôn trọng và bình đẳng, tạo điều kiện để họ phát triển tài năng và được ghi nhận bằng chính năng lực của mình.

Những tấm huy chương tại ASIAN Para Games 5 có thể chưa đủ để đưa thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đỉnh cao châu lục, nhưng ý chí và tinh thần quả cảm của các vận động viên đã tạo nên một chiến thắng lớn hơn mọi thứ hạng.

Họ không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về nghị lực, niềm tin và khát vọng sống. Để những chiến binh ấy tiếp tục vươn xa, điều cần thiết không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn là đầu tư, cơ hội và sự đồng hành thực chất. Bởi huy chương làm nên vinh quang, còn ý chí làm nên những con người truyền cảm hứng.