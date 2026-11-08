Khi xiếc “khoác áo mới”

Ngày 8/11, tại xã Bắc Hà đã diễn ra Lễ khánh thành 6 phòng diễn giải tại Di tích kiến trúc nghệ thuật Dinh thự Hoàng A Tưởng. Đây là kết quả hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle-Aquitaine, Cộng hòa Pháp, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời mang đến những trải nghiệm mới cho du khách khi đến với Bắc Hà.