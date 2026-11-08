Khi xiếc “khoác áo mới”
Trong nhịp sống hiện đại với rất nhiều loại hình giải trí mới, làm sao để những giá trị nghệ thuật truyền thống vẫn tìm được một chỗ đứng trong lòng công chúng? Mới đây, sự kết hợp khéo léo của công nghệ kỹ thuật số trong vở diễn Sơn Thần Thủy Quái không chỉ mang đến một không gian thưởng thức mới mẻ, mà còn cho thấy nỗ lực bền bỉ của các nghệ sĩ trong việc gìn giữ và làm mới loại hình nghệ thuật xiếc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-xiec-khoac-ao-moi-246261108192131433.htm