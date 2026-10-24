Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, không cơ quan nào được nói 'đó không phải là việc của tôi'

Chiều 24/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Phải có một đầu mối quản lý thật, chịu trách nhiệm đến cùng

Phát biểu tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, an toàn thực phẩm là câu chuyện của từng bữa ăn, từng gia đình, từng người dân, nhưng đồng thời cũng liên quan trực tiếp đến sức khỏe giống nòi và uy tín quốc gia.

"Rất mừng vì trước đây, "một mâm cơm có tới ba bộ quản lý", nhưng lần sửa đổi này hướng tới việc thống nhất có một bộ quản lý", Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, đồng thời cho biết cơ bản thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra dự án Luật.

Dự thảo Luật đã thể chế hóa các chủ trương lớn, chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", quản lý theo chuỗi, dựa trên phân tích nguy cơ và lấy dữ liệu làm nền tảng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 4 vấn đề cần tập trung hoàn thiện đối với dự án Luật. Cụ thể là, những nội dung đột phá phải được quy định ngay trong Luật, không để "nằm chờ" ở Nghị định, Thông tư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Media Quốc hội).

Dự thảo Luật có 32/74 tổng số điều giao Chính phủ, Bộ trưởng quy định chi tiết. Đáng chú ý, một số nội dung được xác định là đột phá lại để ngỏ, chưa được quy định cụ thể trong Luật, như: lộ trình áp dụng thực hành vệ sinh tốt, hệ thống quản lý tiên tiến, phương thức phân tích nguy cơ và kiểm tra thực phẩm nhập khẩu...

Nêu rõ, Quốc hội không thể thông qua chính sách mà lại không nhìn thấy "ruột" của chính sách, cùng với đó là bài học từ việc phải tạm dừng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP vẫn còn rất mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị những nội dung "đã rõ, đã chín" phải được luật hóa ngay.

Tối thiểu là Luật phải luật hóa rõ đối tượng áp dụng, các yêu cầu cơ bản và thời hạn hoàn thành từng lộ trình. Đồng thời, cần quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực của các văn bản hướng dẫn, bảo đảm văn bản quy định chi tiết có hiệu lực đồng thời với Luật khi cần thiết.

"Quốc hội không thể thông qua một đạo luật mà "phần vỏ" nằm trong Luật, còn "phần ruột" của chính sách lại chờ nghị định, thông tư", Chủ tịch Quốc hội nêu.

Thứ hai, phải có một đầu mối quản lý thật, chịu trách nhiệm đến cùng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xác định rõ yêu cầu thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, dự thảo Luật vẫn duy trì sự tham gia quản lý chuyên ngành của 6 bộ, trong khi Bộ Y tế được xác định là đầu mối nhưng nhiều nhiệm vụ vẫn được giao cho các bộ khác chủ trì hoặc phối hợp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra rà soát kỹ vấn đề này, bảo đảm quy định của Luật thực sự phù hợp với chủ trương đã đề ra.

Chẳng hạn, đối với việc chống thực phẩm giả, trách nhiệm kiểm tra được giao cho nhiều cơ quan. Đối với thực phẩm nhập khẩu, trách nhiệm cũng có sự tham gia của Bộ Y tế và UBND cấp tỉnh.

Thực tiễn cho thấy, nhiều đầu mối cùng quản lý thì có nguy cơ đùn đẩy trách nhiệm tại những khâu giáp ranh. Các đường dây sản xuất, kinh doanh sữa giả, thực phẩm chức năng giả quy mô lớn bị phát hiện thời gian qua đã "lọt qua" những kẽ hở đó.

Từ những phân tích trên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi nhiệm vụ phải có một cơ quan chịu trách nhiệm chính; cơ quan đầu mối phải được trao đủ thẩm quyền, bảo đảm thực quyền; Chính phủ báo cáo Quốc hội hằng năm về kết quả thực hiện.

"Khi xảy ra sự cố, người dân phải biết hỏi cơ quan nào chịu trách nhiệm. Không cơ quan nào được nói "đó không phải là việc của tôi", Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

"Hậu kiểm phải thực chất, không buông lỏng"

Thứ ba, hậu kiểm không phải là buông lỏng; cải cách thủ tục phải mang lại hiệu quả thực chất.

Các ĐBQH đã phân tích khá rõ vấn đề tiền kiểm và hậu kiểm. Chủ tịch Quốc hội đồng tình không nên đặt ra quá nhiều thủ tục trước khi doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường, nhưng khi đã chuyển sang hậu kiểm thì phải thực chất, không buông lỏng được.

Hiện còn ý kiến khác nhau về thời hạn 5 năm của giấy đăng ký công bố sản phẩm và 3 năm của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Quang cảnh phiên họp chiều 24/10 (Ảnh: Media Quốc hội).

Nhấn mạnh mục tiêu quản lý là chính đáng, nhưng công cụ quản lý phải là dữ liệu, không bắt doanh nghiệp nộp lại giấy tờ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay trong luật cần có cơ chế gia hạn tự động trực tuyến đối với các hồ sơ đủ điều kiện.

Không yêu cầu nộp lại hồ sơ và thu phí tiếp nhận nếu không có thay đổi cần thẩm định; tiếp nhận hồ sơ chỉ là ghi nhận để phục vụ hậu kiểm, không trở thành điều kiện...

Đồng thời, cần thu hẹp diện phải đăng ký vào những nhóm sản phẩm thực sự có nguy cơ cao, không để lợi ích nhóm len lỏi vào quá trình cấp giấy phép, chứng nhận.

"Thông thoáng cho người làm ăn chân chính, nhưng phải nghiêm khắc với kẻ gian dối. Người chân chính, tuân thủ pháp luật phải được bảo vệ; người vi phạm phải kiểm tra gắt gao để kịp thời phát hiện và xử lý", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Thứ tư, hậu kiểm phải có đủ nhân lực, phương tiện và chế tài đủ sức răn đe.

Theo Chủ tịch Quốc hội, năng lực thử nghiệm, hệ thống dữ liệu và nguồn lực thực hiện hậu kiểm hiện vẫn là những vấn đề cần được làm rõ. Cần xác định cụ thể nguồn lực, phương án đầu tư và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đặc biệt, phải làm rõ điều kiện bảo đảm thực thi tại cấp xã.

"Nếu không có phòng thí nghiệm, dữ liệu và con người thì chỉ là "hậu kiểm trên giấy". Tôi lo nhất bây giờ là ở các xã, phường nếu phân cấp xuống phải thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm thì phải có phương tiện, điều kiện, thiết bị máy móc mới làm được", Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Đề cập các vụ ngộ độc tập thể tại trường học cho thấy việc xác định nguyên nhân đôi khi còn chậm, làm mất thời gian quan trọng để xử lý và hạn chế hậu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bắt buộc kích hoạt cảnh báo trên hệ thống trong vòng 2-6 giờ khi phát hiện ngộ độc thực phẩm tập thể.

Đồng thời, đề nghị làm rõ trách nhiệm của các chủ thể kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kể cả trách nhiệm liên đới bồi thường trong trường hợp có căn cứ pháp luật; bổ sung hình thức cấm hành nghề có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những trường hợp vi phạm cố ý, đặc biệt nghiêm trọng, nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định.

Đặc biệt, phải bảo đảm chế tài đủ sức răn đe, không để chi phí vi phạm "rẻ" hơn chi phí tuân thủ. Những chủ thể cố tình gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng vì lợi nhuận phải bị xử lý nghiêm, trường hợp cần thiết phải bị loại ra khỏi thị trường.