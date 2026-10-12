Khi xả nước bồn cầu nên đóng hay mở nắp? Nhiều người làm sai suốt nhiều năm mà không biết

Nhiều gia đình thường chỉ đóng nắp bồn cầu sau khi sử dụng để giữ nhà vệ sinh gọn gàng, sạch mắt. Tuy nhiên, thời điểm đóng nắp cũng là yếu tố đáng lưu ý, nhất là khi nhấn nút xả nước.

Các nghiên cứu cho thấy quá trình xả nước có thể tạo ra những giọt bắn và hạt khí dung mang theo vi sinh vật từ bên trong bồn cầu. Vì vậy, việc đóng nắp đúng lúc, kết hợp vệ sinh thường xuyên, là thói quen nên duy trì.

Việc đóng nắp bồn cầu đúng lúc, kết hợp vệ sinh thường xuyên, là thói quen nên duy trì giúp cho nhà vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ - Ảnh minh hoạ

Vì sao nên đóng nắp bồn cầu trước khi xả nước?

Khi nhấn nút xả, dòng nước chuyển động mạnh bên trong lòng bồn cầu, tạo ra các giọt nước li ti và hạt khí dung có thể phát tán ra môi trường xung quanh.

Nếu nắp bồn cầu đang mở, một phần giọt bắn có thể thoát ra ngoài và tiếp xúc với các bề mặt gần đó. Điều này đáng chú ý ở những nhà vệ sinh có diện tích nhỏ, nơi bàn chải đánh răng, khăn mặt hoặc đồ dùng cá nhân được đặt gần bồn cầu. Do đó, người dùng nên tạo thói quen đóng nắp trước khi nhấn nút xả nước, thay vì chỉ đóng sau khi xả xong.

Tuy nhiên, đóng nắp không đồng nghĩa với việc ngăn chặn hoàn toàn vi sinh vật phát tán. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí American Journal of Infection Control năm 2024 cho thấy việc đóng hay mở nắp khi xả nước không tạo ra khác biệt đáng kể về mức độ nhiễm virus trên các bề mặt nhà vệ sinh trong điều kiện thử nghiệm.

Trong khi đó, nghiên cứu công bố trên cùng tạp chí năm 2026 ghi nhận nắp bồn cầu có thể hạn chế khí dung thoát ra, nhưng hiệu quả giảm khi khe hở giữa nắp, bệ ngồi và thân bồn cầu lớn hơn.

Như vậy, đóng nắp trước khi xả vẫn là thói quen vệ sinh hợp lý, song không thể thay thế việc làm sạch bồn cầu và các bề mặt xung quanh.

Sau khi xả nước, người dùng cũng không nhất thiết phải mở nắp ngay nếu không có nhu cầu kiểm tra hoặc tiếp tục sử dụng.

Đối với bồn cầu trong gia đình, đóng nắp khi không sử dụng là lựa chọn phù hợp để giữ không gian gọn gàng, hạn chế đồ vật vô tình rơi vào bên trong - Ảnh minh hoạ

Khi không sử dụng, nên đóng hay mở nắp bồn cầu?

Đối với bồn cầu trong gia đình, đóng nắp khi không sử dụng là lựa chọn phù hợp để giữ không gian gọn gàng, hạn chế đồ vật vô tình rơi vào bên trong.

Tuy nhiên, việc đóng nắp liên tục không giúp bồn cầu tự sạch hơn. Nếu lòng bồn cầu còn bẩn, có mùi hoặc lâu ngày không được vệ sinh, đóng nắp chỉ che đi tình trạng này chứ không giải quyết được nguyên nhân.

Để bảo đảm vệ sinh, gia đình nên cọ rửa bồn cầu định kỳ, chú ý làm sạch cả mặt trên, mặt dưới nắp, bệ ngồi, nút xả và những vị trí thường xuyên tiếp xúc bằng tay.

Bên cạnh đó, bàn chải đánh răng, khăn mặt và các vật dụng cá nhân nên được bảo quản ở vị trí phù hợp, tránh đặt quá gần bồn cầu. Nhà vệ sinh cũng cần được thông gió để giảm độ ẩm, hạn chế điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển.

Một thói quen quan trọng khác là rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, kể cả khi đã đóng nắp trước lúc xả nước.

Nhìn chung, người dùng nên đóng nắp bồn cầu trước khi xả và có thể tiếp tục để nắp đóng khi không sử dụng. Dù vậy, yếu tố quan trọng nhất vẫn là vệ sinh thường xuyên, giữ nhà vệ sinh thông thoáng và duy trì những thói quen sạch sẽ hằng ngày.