Khi vụ Đông trở thành vụ chính

Buổi sáng đầu tháng 10, anh Nguyễn Văn Nghĩa - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) rau an toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên đưa chúng tôi đi dạo một vòng khu sản xuất của HTX. Dưới nắng sớm, những thửa rau thẳng tắp, xanh mơn mởn trải dài vút tầm mắt. Trong khu sơ chế, những bó rau còn long lanh sương, xanh tươi được những đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt của các cô, chú, anh, chị nông dân phân loại, hoàn thiện khâu cuối cùng đóng gói, dán tem mác, xếp thùng vận chuyển tiêu thụ.

Tất cả công đoạn được làm nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp, tạo không khí lao động hăng say.

Anh Nghĩa chia sẻ: Vùng đất Lâm Thao (cũ) vốn có truyền thống sản xuất nông nghiệp, bà con giàu kinh nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi. Tuy nhiên khoảng 15 năm trở về trước, bà con vẫn trồng lúa trong 2 vụ chính. Vụ Đông chỉ được coi là phụ nên thu nhập không cao, lãng phí nguồn lực... trong khi nhu cầu về rau an toàn bắt đầu gia tăng.

Vì thế, năm 2015, tôi và 26 hộ trong khu quyết tâm dồn vốn liếng để thành lập HTX rau an toàn, chuyên canh sản xuất rau an toàn, đặc biệt là các loại rau, củ, quả có giá trị kinh tế cao trong vụ Đông, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với 20 tiêu chí cứng.

Thành viên HTX rau an toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên thu hoạch lứa rau đầu tiên của vụ Thu Đông, chuẩn bị bước vào sản xuất chính vụ.

Khi mới thành lập HTX, mọi việc gặp rất nhiều khó khăn do các thành viên quen sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống, việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật gần như bằng không, không tính toán nhu cầu thị trường mà chỉ quen sản xuất những gì mình có. Nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là khâu tiêu thụ vì chưa có thị trường, giá rau an toàn lại cao hơn so với rau truyền thống do chi phí đầu tư ban đầu cao.

Năm 2017, anh Nghĩa biết đến chương trình “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Việt” thông qua việc liên kết với 1.000 HTX và hộ sản xuất để cung ứng nông sản sạch, an toàn cho thị trường của hệ thống VinEco thuộc tập đoàn VinGroup, anh đã đăng ký tham gia chương trình.

Khi hợp tác, VinEco hỗ trợ HTX về tài chính, hoàn thiện thủ tục đạt chứng nhận VietGAP; hướng dẫn thành viên HTX về quy trình sản xuất rau an toàn, thu mua tiêu thụ sản phẩm... Đây là bước ngoặt đối với hoạt động HTX, bởi bài toán khó khăn, nan giải nhất về đầu ra sản phẩm rau sạch đã được giải quyết.

Theo anh Nghĩa, để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, nhất là đối với vụ Đông, bà con cần tham gia các tổ hợp tác, HTX để liên kết với doanh nghiệp, sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, từ đó xây dựng các chuỗi liên kết, bảo đảm thị trường tiêu thụ và thu nhập.

Vụ Đông năm nay, toàn tỉnh dự kiến gieo trồng khoảng 38.000ha cây trồng các loại. Trong đó, diện tích ngô đông đạt hơn 15 nghìn ha, rau màu chiếm khoảng 15 nghìn ha, diện tích còn lại bố trí các loại cây trồng khác như lạc, đậu tương, khoai lang... Để vụ Đông đạt kết quả tốt nhất, các địa phương tích cực vận động nông dân thực hiện tốt cơ cấu giống và thời vụ của vụ Mùa.

Việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Mùa sẽ giúp sớm giải phóng đất để gieo trồng vụ Đông, tận dụng tối đa số giờ nắng, ngày nắng trong năm để giúp cây trồng sinh trưởng tốt. Đồng thời, tiến hành chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như rau, hoa, quả, cây ưa lạnh, cây trung tính, rau gia vị...

Thành viên HTX Nông nghiệp Trường Thịnh, phường Phong Châu gieo trồng cà chua vụ Đông.

Trong khâu bố trí gieo trồng, các địa phương hướng dẫn bà con nông dân lựa chọn các loại cây trồng có giá trị cao, hướng tới trồng tập trung theo cơ cấu cùng giống đối với cây trồng thu hoạch một lần; áp dụng trồng xen canh, gối vụ đối với các loại rau ăn lá, ăn quả thu hoạch nhiều lần.

Đặc biệt, việc mở rộng diện tích ngô sinh khối vừa giúp gia tăng hiệu quả kinh tế, vừa cung cấp nguồn thức ăn chăn nuôi, phục vụ dự trữ thức ăn đề phòng mùa lạnh.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ cho biết: “Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho vụ Đông, đặc biệt là trong khâu tiêu thụ nông sản, ngành Nông nghiệp phối hợp với các địa phương đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho nông sản thông qua các biện pháp như tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kiến thức cho người trực tiếp sản xuất, sơ chế, chế biến áp dụng đầy đủ các quy trình sản xuất tiên tiến. Bên cạnh đó, Chi cục khuyến khích dán tem nhận diện sản phẩm, đăng ký mã vạch, mã số cho sản phẩm để đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc và thị hiếu của người tiêu dùng. Việc này giúp gắn trách nhiệm của cơ sở sản xuất với chất lượng sản phẩm, từng bước tiến tới nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, an toàn và bền vững”.