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Khó chịu với người chồng "an phận"

Trong căn hộ chung cư ở Hà Nội, anh Hùng (37 tuổi, là nhân viên cơ quan nhà nước) hiếm khi có được một giấc ngủ trọn vẹn. Với mức lương ổn định 20 triệu đồng mỗi tháng, anh tự thấy mình là người chồng có trách nhiệm: Không cờ bạc, rượu chè, tan làm là lái xe về thẳng nhà, chơi và chăm sóc con cái... Thế nhưng, với chị Thảo - người vợ làm quản lý cấp trung có thu nhập cao gấp rưỡi chồng, sự bình yên của chồng lại bị coi là trì trệ, là một sự "an phận đáng xấu hổ" cản trở tương lai gia đình.

8 năm hôn nhân trôi qua trong tiếng thở dài trịch thượng của vợ. Chị Thảo luôn bắt chồng phải chạy theo những tiêu chuẩn khắt khe: Ép học tiếng Anh mỗi tối, giục giã đăng ký các lớp phân tích dữ liệu vì sợ bị AI đào thải. Đi làm về sau một ngày nhiều mệt mỏi, Hùng chỉ muốn chơi vài ván game để xả stress, nhưng ngồi ngay bên cạnh, vợ anh lại cặm cụi làm việc đến tận 1 giờ sáng. Chị chẳng mắng mỏ lời nào, chỉ liếc nhìn màn hình rồi thở dài - tiếng thở dài đầy vẻ chán nản và thương hại khiến lòng tự trọng của anh Hùng nhói lên, ngột ngạt.

Sự áp đặt ấy không chỉ dừng ở chuyện công việc mà còn lan sang cả cách nuôi dạy con cái. Hùng chỉ muốn con học trường công gần nhà cho nhàn, nhưng đành lép vế trước sự quyết đoán của vợ khi chị nằng nặc vay mượn để cho con vào trường song ngữ ở cách nhà khá xa. Từ đó, một sự phân công rất rành mạch: Vợ kiếm tiền đóng học, còn chồng lo đưa đón và kèm con học mỗi tối. Khổ nỗi, vốn tiếng Anh lõm bõm khiến Hùng lóng ngóng, để rồi mỗi lần phát âm sai lại bị vợ cau mày sửa ngay trước mặt các con.

Cứ thế, ngôi nhà mất đi sự ấm áp, trở thành nơi anh thấy mình chẳng khác nào một nhân viên bất tài đang chịu sự giám sát của sếp. Đỉnh điểm là những tờ danh sách việc nhà dán đầy trên tủ lạnh mỗi dịp cuối tuần - nào là quét dọn nhà cửa, rửa lưới máy lạnh, cho đến lịch chở mẹ vợ đi siêu thị - khiến anh cảm giác như mình bị tước nốt chút tự do ít ỏi cuối cùng.

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Và rồi, sự nhẫn nhịn ấy cũng đến ngày chạm giới hạn trong một buổi tối ngột ngạt. Khi Hùng uất ức bùng nổ, mệt mỏi và chỉ mong một cuộc sống bình yên, cơm áo đủ đầy, thì Thảo chỉ lạnh lùng nhìn anh. Chị gằn từng tiếng sắc bén: "Bình yên không miễn phí đâu anh. Anh muốn được ngồi yên rung đùi ở cái sofa này, thì phải có một người khác chạy nhanh gấp đôi ngoài kia...".

Câu nói ấy như nhát dao cắt đứt sợi dây tôn trọng cuối cùng trong nhà. Hôm sau, ngôi nhà chìm vào sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng mắng chửi: Thảo tự lái xe đưa con đi học, tự gọi thợ đến dọn máy lạnh, để mặc Hùng ngồi lại trong bóng tối với nỗi tức nghẹn và sự hoang mang không biết mình đứng ở đâu trong cái gia đình này.

Cơn sóng ngầm mang tên tự ti

Tổ ấm của vợ chồng chị Ngọc lại rơi vào một nỗi bất ổn khác: Sự tự ti và mặc cảm. Chồng chị Ngọc là người đàn ông chân chất, chịu khó làm việc nhà, thương con và tháng nào cũng đưa đủ 15 triệu đồng tiền lương cho vợ. Thời gian trước, sự chăm chỉ và chân thành ấy từng là chỗ dựa bình yên, khiến chị Ngọc tin mình đã tìm đúng người bạn đời.

Nhưng sóng gió nổi lên từ ngày vợ chồng chị vay ngân hàng gần 2 tỷ đồng để mua nhà. Để có tiền trả nợ mỗi tháng, chị Ngọc phải nhận làm thêm, ngồi máy tính từ sáng đến tối mịt để kiếm được khoảng 25-30 triệu đồng. Chị chưa từng tính toán hay so bì chuyện lương cao lương thấp với chồng, chỉ lẳng lặng "cày cuốc" với mong muốn sớm trút được gánh nợ. Thế nhưng, chính sự bận rộn và áp lực tiền bạc ấy lại vô tình dựng lên một bức tường giữa hai người. Anh chồng vì đưa hết lương cho vợ, không trực tiếp lo liệu chuyện nợ nần nên dần trở nên lạc nhịp, rồi sinh ra tâm lý nhạy cảm, tự ái lúc nào không hay.

Để lấp đi cảm giác kém cỏi trước mặt họ hàng, bạn bè - những người có xuất phát điểm cao hơn và hay dèm pha - anh hay khoe khoang, nói quá lên khiến chị Ngọc nhiều khi chỉ muốn "độn thổ" vì ngại. Thương chồng, chị Ngọc chọn cách khéo léo khen ngợi anh trước mặt người ngoài, rồi về nhà nhẹ nhàng tâm sự với hy vọng anh trưởng thành và vững vàng hơn trước áp lực gánh vác.

Thế nhưng, lòng tốt ấy của Ngọc lại bị bóp méo qua lăng kính mặc cảm của chồng. Trong một đêm say xỉn, anh hất đổ mọi cố gắng của vợ bằng những lời quát tháo hằn học, bắt vợ không được coi thường hay lên mặt, rồi mỉa mai chuyện vợ ngồi máy tính kiếm tiền trong khi công việc tay chân vất vả của anh chẳng ai thấu hiểu. Đứng trước cơn giận vô lý và sự tổn thương tột cùng, chị Ngọc chết lặng. Chị nhận ra hai vợ chồng đã lạc mất tần số từ bao giờ, và mọi nỗ lực vun đắp của chị trong mắt anh chỉ là con số không tròn trĩnh.

Khi người vợ bước lên vị trí trụ cột tài chính, nếu thiếu đi sự tinh tế và thấu cảm, đồng tiền rất dễ trở thành thứ quyền lực mềm bóp nghẹt lòng tự trọng của người đàn ông. Ngược lại, nếu người đàn ông không đủ bản lĩnh để chuyển hóa mặc cảm thành sự đồng hành, tổ ấm sẽ mãi là một chiến trường ngầm của những hờn ghen, mệt mỏi.

Suy cho cùng, hạnh phúc chỉ ở lại khi cả hai biết nhường nhịn nhau, đặt tình nghĩa vợ chồng lên trên cái tôi cá nhân. Hãy để đồng tiền là phương tiện vun vén, không nên đem ra làm thước đo để chà đạp lên lòng tự trọng của bất kỳ ai.