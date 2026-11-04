Khi Việt Nam trở thành điểm đến trong tầm ngắm của thế hệ triệu phú mới

Báo cáo Savills Spotlight on Wealth Trends 2026 (Báo cáo tiêu điểm Savills: Xu hướng tài sản năm 2026) cho thấy bản đồ tài sản toàn cầu đang có những chuyển dịch đáng kể, dưới tác động của quá trình chuyển giao tài sản giữa các thế hệ và sự hình thành những nguồn tài sản mới từ khởi nghiệp, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Năm 2025, tổng tài sản cá nhân toàn cầu tăng 10,8%, đưa gần một triệu người gia nhập nhóm triệu phú USD. Thế giới hiện có 510.810 cá nhân siêu giàu, sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, với tổng tài sản khoảng 60 nghìn tỷ USD. Trong hai thập kỷ tới, khoảng 84 nghìn tỷ USD dự kiến được chuyển giao giữa các thế hệ.

Những thay đổi này không chỉ tác động đến quy mô và nguồn hình thành tài sản, mà còn định hình lại nhu cầu của nhóm người sở hữu tài sản mới đối với các thị trường trên toàn cầu.

Thế hệ người giàu mới và những tiêu chí lựa chọn điểm đến

“Thế hệ người sở hữu tài sản mới” bao gồm những người dưới 40 tuổi đã thừa kế hoặc có thể tiếp nhận tài sản đáng kể, cùng các doanh nhân trẻ tự tạo dựng tài sản. Khác với cách tiếp cận truyền thống, nhóm này có xu hướng duy trì hoạt động kinh doanh, sinh sống và đầu tư tại nhiều quốc gia. Khoảng 80% cá nhân siêu giàu tự thân hiện sống ngoài quốc gia nơi họ tạo dựng tài sản.

Xu hướng dịch chuyển này khiến lựa chọn điểm đến không còn chỉ phụ thuộc vào cơ hội kinh doanh hay lợi thế đầu tư. Các yếu tố như chất lượng sống, sức khỏe, an ninh, giáo dục, môi trường địa phương và khả năng kết nối quốc tế cũng ngày càng có ý nghĩa trong quyết định dài hạn của cá nhân và gia đình có tài sản lớn.

Để đánh giá sức hấp dẫn của các thị trường, Savills phân tích hơn 100 trung tâm tài sản trên thế giới dựa trên 48 yếu tố, thuộc bốn nhóm chính: kinh doanh, quản trị và kết nối; mức độ tập trung tài sản và môi trường địa phương; quản lý tài sản và thuế; phong cách sống.

Chỉ số các trung tâm tài sản thế hệ mới Savills: Những thị trường hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương (Nguồn: Savills)

Trong bảng xếp hạng châu Á - Thái Bình Dương, Singapore, Hong Kong và Tokyo dẫn đầu. Việt Nam cũng có hai đại diện trong Top 16, với Hội An xếp thứ 15 và TP.HCM xếp thứ 16. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của một thị trường có thể được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh, thay vì chỉ dựa trên quy mô kinh tế hay mức độ tập trung vốn.

Việt Nam trong bức tranh hình thành các trung tâm tài sản mới

Báo cáo xác định Việt Nam cùng Ấn Độ là những thị trường có tiềm năng tiếp tục tạo lập tài sản thông qua các lĩnh vực như khởi nghiệp, công nghệ, sản xuất, dịch vụ tài chính và bất động sản. Sự phát triển của những lĩnh vực này góp phần mở rộng nguồn tài sản mới, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong bức tranh các trung tâm tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương.

Tiềm năng tạo lập tài sản cũng đặt Việt Nam trước những cơ hội mới trong việc thu hút cá nhân, doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế. Khi nhóm khách hàng này ngày càng có khả năng phân bổ hoạt động kinh doanh, nơi sinh sống và tài sản tại nhiều quốc gia, nhu cầu đối với thị trường bất động sản cũng trở nên đa dạng hơn.

Bên cạnh mục tiêu đầu tư, nhóm người sở hữu tài sản mới còn cân nhắc môi trường kinh doanh, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống khi lựa chọn nơi sinh sống. Điều này mở rộng yêu cầu đối với thị trường bất động sản: không chỉ cung cấp sản phẩm phù hợp mà còn cần có hạ tầng và hệ thống dịch vụ đáp ứng nhu cầu dài hạn của nhóm khách hàng quốc tế.

Bà Đỗ Thị Hương, Giám đốc Toàn quốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở và Private Office, Savills Việt Nam nhận định: “Khi tài sản ngày càng được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và dịch chuyển giữa các thế hệ, tiêu chí lựa chọn nơi sinh sống và đầu tư của nhóm người sở hữu tài sản mới cũng trở nên đa dạng hơn. Bên cạnh nền tảng kinh tế và môi trường kinh doanh, chất lượng sống, khả năng kết nối quốc tế và các dịch vụ hỗ trợ cũng ngày càng có vai trò quan trọng. Điều này đặt ra yêu cầu cho các thị trường bất động sản không chỉ tạo ra cơ hội đầu tư, mà còn cần phát triển những điều kiện phù hợp để thu hút và duy trì nhóm cư dân, doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế.”

Bà Đỗ Thị Hương, Giám đốc Toàn quốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở và Private Office, Savills Việt Nam.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của một thị trường không đồng nghĩa với hiệu quả đầu tư của mọi loại hình bất động sản. Triển vọng dài hạn vẫn phụ thuộc vào quy hoạch, pháp lý, chất lượng phát triển, năng lực vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Sự dịch chuyển của tài sản toàn cầu đang mở rộng cách nhìn nhận về sức hấp dẫn của các thị trường bất động sản. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng cơ hội đầu tư hay lợi thế kinh tế, các trung tâm tài sản ngày càng cần kết hợp năng lực tạo lập tài sản với môi trường sống, hạ tầng và hệ thống dịch vụ. Đây cũng là những yếu tố góp phần định hình vị thế của các thị trường trong bối cảnh thế hệ người sở hữu tài sản mới ngày càng có khả năng dịch chuyển xuyên biên giới.