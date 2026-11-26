Không gian vỉa hè hồi sinh, diện mạo đô thị thêm văn minh

Mỗi ngày đi bộ trên tuyến đường Xuân Thủy để đến trường, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, không còn phải thấp thỏm len lỏi giữa những hàng xe máy hay bước xuống lòng đường để tìm lối đi.

Vỉa hè thông thoáng đang mang lại sự thuận tiện, an toàn cho người đi bộ, đồng thời khơi lên mong muốn về một diện mạo đô thị văn minh được duy trì lâu dài.

Vỉa hè phố Hào Nam, khu vực gần tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, duy trì sự thông thoáng trong thời gian dài.

Với Hoa, quãng đường từ nhà đến trường vốn là hành trình quen thuộc mỗi ngày. Thế nhưng, đã có thời gian, việc đi bộ trên vỉa hè Xuân Thủy không hề dễ dàng. Xe máy của các cửa hàng, hàng quán bày bán tràn lan khiến phần lớn diện tích dành cho người đi bộ bị chiếm dụng. Muốn tiếp tục hành trình, nhiều người buộc phải đi xuống lòng đường, vừa bất tiện vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Những bất tiện tưởng chừng nhỏ ấy lại lặp đi lặp lại mỗi ngày, khiến việc đi bộ trở thành nỗi ám ảnh đối với không ít người.

Gần đây, khi trật tự vỉa hè được siết chặt, diện mạo tuyến phố có nhiều thay đổi. Những lối đi thông thoáng dần được trả lại, người đi bộ không còn phải né tránh từng chiếc xe hay chen chân qua những khoảng vỉa hè bị chiếm dụng.

"Vỉa hè thông thoáng, việc đi lại an toàn và thuận lợi hơn. Em mong tình trạng này có thể được duy trì lâu dài", Hoa chia sẻ.

Không chỉ trên tuyến Xuân Thủy, sự thay đổi cũng được ghi nhận tại khu vực xung quanh ga Cát Linh, nơi từng xuất hiện tình trạng hàng quán, trà đá lấn chiếm vỉa hè, thậm chí sử dụng không gian công cộng làm nơi trông giữ xe.

Đến nay, nhiều đoạn vỉa hè tại khu vực này đã trở nên gọn gàng, thông thoáng hơn. Không gian dành cho người đi bộ được khôi phục, góp phần tạo nên diện mạo sạch đẹp, văn minh cho khu vực nhà ga và các tuyến phố lân cận.

Trên phố Chùa Bộc, ông Dương Văn Hoan, một người dân sinh sống dọc tuyến phố, cũng cảm nhận rõ sự thay đổi trong những tháng gần đây. Theo ông, vỉa hè thông thoáng giúp người đi bộ có thể di chuyển thoải mái hơn, không còn thường xuyên phải né tránh phương tiện như trước.

Điều ông Hoan mong mỏi không chỉ là những tuyến phố sạch đẹp trong một vài thời điểm, mà là sự thay đổi bền vững trong cách sử dụng không gian công cộng.

"Tôi mong muốn kết quả này được duy trì thường xuyên thay vì chỉ xuất hiện trong các đợt kiểm tra, xử lý cao điểm", ông Hoan bày tỏ.

Đằng sau mong muốn ấy là nhu cầu rất đỗi bình thường của người dân: Được đi bộ trên vỉa hè an toàn, không phải đánh đổi sự thuận tiện của mình bằng việc bước xuống lòng đường.

Bởi vỉa hè không đơn thuần là phần diện tích nằm giữa các tuyến phố, mà còn là không gian công cộng gắn với đời sống thường nhật của mỗi người. Một lối đi thông thoáng không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật và những người lựa chọn đi bộ trong đô thị.

Video: Vỉa hè Hà Nội thông thoáng, chuyên gia hiến kế giải pháp duy trì trật tự, bảo đảm hiệu quả quản lý lâu dài.

Không để vỉa hè thông thoáng chỉ trong những đợt ra quân

Không còn cảnh xe máy nối hàng dài trên vỉa hè, người đi bộ tại nhiều tuyến phố Hà Nội đã có không gian an toàn, thuận tiện hơn. Điều người dân mong mỏi là sự chuyển biến này không chỉ mang tính nhất thời.

Những chuyển biến tích cực trên nhiều tuyến phố cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong việc lập lại trật tự, trả lại không gian cho người đi bộ.

Tuy nhiên, để kết quả không dừng lại ở những đợt kiểm tra cao điểm, bài toán đặt ra là cần một cơ chế quản lý thường xuyên, liên tục và phù hợp với đặc điểm từng tuyến phố.

Theo TS Phan Lê Bình, chuyên gia về quy hoạch giao thông, Trưởng đại diện Văn phòng Công ty Tư vấn OCG (Nhật Bản), thời gian qua, cơ quan có thẩm quyền và lực lượng chức năng TP Hà Nội đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm lập lại trật tự trên vỉa hè. Nhờ đó, tình trạng sử dụng vỉa hè làm nơi đỗ xe cho khách hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh đã giảm rõ rệt tại nhiều tuyến đường.

Dù vậy, thực tế vẫn ghi nhận một số nơi có dấu hiệu tái lấn chiếm khi cường độ kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng giảm xuống. Điều này cho thấy, các đợt ra quân có thể tạo chuyển biến trước mắt nhưng chưa đủ để giải quyết tận gốc vấn đề nếu thiếu cơ chế giám sát thường xuyên.

TS Phan Lê Bình cho rằng, ứng dụng hệ thống camera giám sát, kết hợp xử lý vi phạm qua hình ảnh là giải pháp cần thiết để tăng tính răn đe, nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế hoàn toàn vai trò của lực lượng chức năng. Việc quản lý cần kết hợp giữa giám sát bằng camera với tuần tra, kiểm soát trực tiếp, đặc biệt là những đợt kiểm tra đột xuất, không báo trước.

"Giải pháp phù hợp là kết hợp camera giám sát với hoạt động tuần tra, kiểm soát trực tiếp, trong đó có những đợt kiểm tra đột xuất và không báo trước. Việc giám sát được tiến hành thường xuyên, nguy cơ tái lấn chiếm sẽ giảm xuống", ông Bình phân tích.

Ở góc độ quản lý, TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho rằng muốn ứng dụng công nghệ hiệu quả, trước hết Hà Nội cần hoàn thiện cơ chế và tiêu chí quản lý vỉa hè.

Theo ông, không thể áp dụng một cách quản lý giống nhau đối với tất cả các tuyến phố, bởi mỗi khu vực có đặc điểm khác nhau về chiều rộng vỉa hè, vị trí và nhu cầu sử dụng.

Thành phố cần phân định cụ thể khu vực nào phải dành toàn bộ diện tích cho người đi bộ; khu vực nào có thể bố trí một phần diện tích cho phương tiện; khu vực nào đủ điều kiện kết hợp hoạt động kinh doanh.

Khi công năng từng khu vực được xác định rõ, ranh giới sử dụng cũng cần được thể hiện bằng vạch kẻ, biển báo hoặc hình thức nhận diện thống nhất. Đây sẽ là căn cứ để người dân thực hiện đúng quy định, đồng thời giúp lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm minh bạch, tránh tình trạng mỗi nơi áp dụng một cách khác nhau.

Từ những chuyển biến trên các tuyến phố đến các kiến nghị của chuyên gia, có thể thấy, mục tiêu lập lại trật tự vỉa hè không chỉ nằm ở việc xử lý những trường hợp lấn chiếm, mà quan trọng hơn là xây dựng nếp sống đô thị văn minh, trong đó quyền sử dụng không gian công cộng của mỗi người được tôn trọng.

Một vỉa hè sạch đẹp, thông thoáng có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ: Một chiếc xe được đặt đúng chỗ, một hàng quán không lấn ra lối đi chung, một khoảng đường đủ rộng để người già, trẻ nhỏ thong thả bước chân.

Và với những người như Hoa hay ông Hoan, điều đáng quý nhất không phải là vỉa hè chỉ đẹp lên trong một vài ngày, mà là mỗi ngày ra đường đều có thể yên tâm đi bộ trên chính phần không gian vốn thuộc về mình.

Thanh Huyền