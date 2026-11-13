Khi văn phòng trở thành vũ khí cạnh tranh nhân lực

Doanh nghiệp ngày càng ưu tiên văn phòng chất lượng, kết nối và phát triển nhân sự (ảnh: minh họa)

Văn phòng đang vượt ra khỏi vai trò là nơi bố trí chỗ ngồi và vận hành công việc, trở thành một phần trong chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài của doanh nghiệp. Khi sức khỏe, tinh thần và trải nghiệm của người lao động ngày càng được coi trọng, chất lượng không gian làm việc cũng trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định thuê. Xu hướng này đang định hình lại thị trường văn phòng Hà Nội, trong bối cảnh nguồn cung mới mở rộng, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách thuê.

Theo Savills Impacts (chuỗi báo cáo nghiên cứu thường niên nổi tiếng và có uy tín toàn cầu của tập đoàn tư vấn bất động sản Savills), doanh nghiệp ngày càng tìm kiếm những không gian cao cấp, được thiết kế có chủ đích nhằm hỗ trợ thu hút, giữ chân nhân tài và nâng cao năng suất. Nhiều đơn vị coi văn phòng là môi trường có thể góp phần cải thiện hiệu quả công việc, thúc đẩy tương tác và xây dựng văn hóa tổ chức. Bởi vậy, các tiêu chí lựa chọn mặt bằng đang được mở rộng, từ vị trí, diện tích và giá thuê sang chất lượng trải nghiệm của nhân viên.

Sức khỏe và tinh thần tại nơi làm việc trở thành một trong những yếu tố định hình nhu cầu thuê văn phòng trong những năm gần đây. Xu hướng này được phản ánh qua số lượng tòa nhà đăng ký tham gia WELL Building Standard, bộ tiêu chuẩn đánh giá công trình dựa trên khả năng nâng cao sức khỏe và chất lượng sống của người sử dụng. Kể từ năm 2020, số lượng bất động sản đăng ký tham gia ít nhất một chương trình WELL đã tăng khoảng 300%.

Tại Hà Nội, sự thay đổi trong nhu cầu thuê diễn ra cùng thời điểm thị trường đón thêm nguồn cung mới. Theo Tóm lược Thị trường Bất động sản Hà Nội quý III/2026 của Savills, tổng nguồn cung văn phòng đạt khoảng 2,4 triệu m², với công suất toàn thị trường ở mức 83%. Đến năm 2028, khoảng 435.000 m² từ 16 dự án dự kiến gia nhập thị trường, phần lớn nằm ngoài khu vực trung tâm truyền thống.

Nguồn cung tương lai mở ra thêm lựa chọn về vị trí và chất lượng cho doanh nghiệp, đồng thời tạo sức ép cạnh tranh lớn hơn giữa các chủ đầu tư. Các dự án văn phòng cao cấp đang dần mở rộng về Ba Đình, Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm (theo địa giới các quận trước sắp xếp), những khu vực có hạ tầng giao thông và hệ tiện ích tiếp tục được cải thiện.

Sự dịch chuyển này cho thấy khái niệm vị trí thuận lợi không còn bó hẹp trong các khu vực trung tâm lâu đời, mà ngày càng gắn với khả năng kết nối, tiếp cận nguồn nhân lực và chất lượng môi trường xung quanh.

Khi người thuê có thêm lựa chọn, lợi thế cạnh tranh giữa các dự án không chỉ đến từ nguồn cung hay giá thuê. Chất lượng thiết kế, môi trường làm việc, khả năng kết nối và hiệu quả vận hành ngày càng có vai trò rõ nét hơn trong việc tạo khác biệt. Những tòa nhà đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động có cơ hội củng cố sức hút, nhất là trong bối cảnh khách thuê quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả sử dụng dài hạn.

HALLBRIDGE, dự án văn phòng hạng A của Công ty Cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH tại Cầu Giấy, là một ví dụ cho hướng phát triển này. Thay vì chỉ tập trung vào việc bố trí không gian làm việc, thiết kế dự án đưa ánh sáng tự nhiên và cây xanh vào sâu bên trong công trình thông qua các khoảng thông tầng, hướng đến môi trường làm việc gắn kết hơn với thiên nhiên. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng đưa yếu tố sức khỏe và trải nghiệm người sử dụng vào ngay từ khâu thiết kế, thay vì chỉ bổ sung tiện ích sau khi công trình hoàn thành.

Theo William Gramond, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại Savills Hà Nội, giá thuê và vị trí vẫn là những tiêu chí hàng đầu của doanh nghiệp khi lựa chọn văn phòng tại Hà Nội. Tuy nhiên, định nghĩa về một vị trí tốt đang thay đổi. Ngày càng nhiều doanh nghiệp đánh giá vị trí dưới góc độ khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Trong bối cảnh nguồn cung Hà Nội tiếp tục mở rộng, sự khác biệt giữa các dự án sẽ ngày càng thể hiện ở khả năng đáp ứng những yêu cầu mới của khách thuê. Doanh nghiệp cũng có thêm cơ sở để cân nhắc giữa chi phí thuê và giá trị nhận được trong dài hạn. Một văn phòng chất lượng không chỉ giải quyết nhu cầu mặt bằng, mà còn là công cụ hỗ trợ con người làm việc, kết nối và phát triển tốt hơn nữa.