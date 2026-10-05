Khi văn hóa Việt được kể bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại

Với thông điệp “Thăng Long - Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, chương trình được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt về sự đa dạng và thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Từ âm nhạc, dân ca các vùng miền đến hình ảnh sân khấu, ánh sáng, nghi thức phát động và hoạt động giao lưu, các thành tố được kết nối thay vì đứng độc lập.

Các đại biểu, khách mời đến dự chương trình.

Theo ê-kíp Vạn Show, ngay từ khâu xây dựng ý tưởng, bài toán đặt ra là làm sao để một chương trình mang tính nghi lễ vẫn có được ngôn ngữ nghệ thuật, tạo cảm xúc và sự tương tác với người xem. Bởi vậy, bên cạnh phần biểu diễn của nghệ sĩ, chương trình dành không gian để nghệ nhân và đồng bào các dân tộc trở thành những chủ thể trực tiếp của hoạt động văn hóa. Dấu ấn này thể hiện rõ ở phần kết với vòng xòe kết đoàn.

Các đại biểu, nghệ sĩ, nghệ nhân và đồng bào các dân tộc cùng tham gia, tạo nên một không gian mà ranh giới giữa sân khấu và khán giả được thu hẹp.

Các đại biểu, nghệ sĩ, nghệ nhân và đồng bào các dân tộc cùng tham gia, tạo nên một không gian mà ranh giới giữa sân khấu và khán giả được thu hẹp. Vòng xòe không chỉ là một tiết mục khép lại chương trình mà trở thành hình ảnh biểu tượng cho sự gặp gỡ, kết nối giữa các vùng văn hóa.

Đạo diễn Vạn Nguyễn cho biết, với một chương trình văn hóa quy mô lớn, điều khó không nằm ở việc đưa thật nhiều chất liệu truyền thống lên sân khấu mà là tìm được cách kể để những chất liệu ấy có mối liên hệ với nhau. “Chúng tôi muốn văn hóa không chỉ xuất hiện trên sân khấu để khán giả xem, mà còn tạo ra sự tham gia và kết nối. Vì vậy, các yếu tố nghệ thuật, nghi thức và giao lưu cộng đồng được xây dựng trong cùng một mạch”, anh chia sẻ.

Sân khấu được xây dựng từ những chất liệu truyền thống tiếp cận công chúng hôm nay, sự hiện đại trong cách thể hiện không tách khỏi tinh thần của văn hóa, vì vậy quá trình dàn dựng đã xây dựng được sự cân bằng giữa quy mô của một sự kiện lớn, yêu cầu về hình ảnh sân khấu và việc giữ được bản sắc của những chất liệu được sử dụng. Những hình ảnh như cờ Tổ quốc từ ba khinh khí cầu mang thông điệp về văn hóa được đưa vào tổng thể sân khấu, tạo những điểm nhấn thị giác cho chương trình.

Ekip Vạn Show.

Từ lễ phát động “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026, Vạn Show tiếp tục cho thấy hướng đi của một đơn vị sản xuất chương trình văn hóa: tham gia sâu từ ý tưởng đến sân khấu và tổ chức tổng thể.

Đồng thời tìm cách đưa chất liệu truyền thống vào những hình thức thể hiện gần với công chúng đương đại. Với đạo diễn Vạn Nguyễn, đó cũng là hành trình tìm kiếm một ngôn ngữ sân khấu đủ mới để kể những câu chuyện đã có từ lâu, nhưng vẫn giữ được tinh thần vốn có của văn hóa Việt.