Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics và giao thương quốc tế lớn của Việt Nam, đồng thời có nhiều tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch với hệ thống biển, đảo, di tích lịch sử, văn hóa và 2 di sản thế giới liên tỉnh: Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng làm việc với Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do Phó Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng Đồng Nghĩa Đông làm Trưởng đoàn

Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Hùng đề nghị hai địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý, quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp; nghiên cứu xây dựng các tuyến, sản phẩm du lịch phù hợp, phát huy thế mạnh du lịch biển. Phòng Thành Cảng có cửa khẩu đường bộ qua thành phố Đông Hưng kết nối với Móng Cái (Quảng Ninh), tạo điều kiện kết nối khách du lịch Trung Quốc đến Hải Phòng và ngược lại.

Về văn hóa, hai bên đẩy mạnh giao lưu nghệ thuật, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản và văn hóa truyền thống. Trong lĩnh vực thể thao, hai địa phương tiếp tục trao đổi đoàn, tổ chức giao lưu, thi đấu; phối hợp hỗ trợ, đào tạo vận động viên. Năm 2026, một số đội tuyển thể thao Hải Phòng gồm cờ vua, cử tạ, lặn, nhảy cầu, thể dục dụng cụ và vật đã tập huấn chuyên môn tại Quảng Tây, tạo cơ sở để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này.

Hải Phòng được thống nhất giao đăng cai Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2027 và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 18, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.2027. Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Hùng mong muốn Phòng Thành Cảng kết nối với các địa phương trong Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng sự kiện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đối với đề xuất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Phòng Thành Cảng và Sở VHTTDL Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng giao Sở chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và phía bạn nghiên cứu tính khả thi, thống nhất nội dung, bảo đảm phù hợp định hướng, cơ chế hợp tác chung giữa Hải Phòng với Quảng Tây và các quy định hiện hành; báo cáo UBND TP. Hải Phòng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Các cơ quan chuyên môn hai bên cần duy trì trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ chuẩn bị các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2027 và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 18.

Nhất trí với đề xuất của Hải Phòng về tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, kinh tế, thương mại, Phó Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng Đồng Nghĩa Đông nhấn mạnh lợi thế tương đồng về cảng biển và nền tảng quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương. Dư địa hợp tác giữa Hải Phòng và Phòng Thành Cảng còn rất lớn và tin tưởng quan hệ giao lưu sẽ ngày càng được củng cố, phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng Đồng Nghĩa Đông đề nghị hai bên duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, sớm thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Phòng Thành Cảng và Sở VHTTDL Hải Phòng, phấn đấu hoàn thành vào dịp Gặp gỡ đầu Xuân năm 2027.

Hai bên tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để các đoàn tham dự những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu của nhau, qua đó thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường gắn kết giữa nhân dân hai địa phương.