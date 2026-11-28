Định hình tư duy và phương thức quản trị

Trong doanh nghiệp, các giá trị như chính trực, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo và giữ chữ “Tín” thường được xác định là nền tảng văn hóa. Tuy nhiên, việc công bố những giá trị này chưa đủ để tạo nên bản sắc hay tác động đến hiệu quả hoạt động. Điều quan trọng là chúng phải được thể hiện trong cách lãnh đạo ra quyết định, nhân viên thực hiện công việc, các bộ phận phối hợp và doanh nghiệp ứng xử với khách hàng, đối tác. Bởi vậy, xây dựng văn hóa không thể tách rời quá trình quản trị và điều hành thực tế.

Tại Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp”, ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) cho rằng, văn hóa hiện diện trong cách doanh nghiệp tạo ra giá trị kinh tế, đối đãi với con người và thực hiện trách nhiệm với xã hội. Khi được thực hành nhất quán, các giá trị văn hóa góp phần tạo dựng niềm tin, nâng cao chất lượng quản trị và trở thành nguồn lực cho năng lực cạnh tranh. Theo ông, thành quả kinh tế cần gắn với sự phát triển của con người, thúc đẩy sáng tạo và được xây dựng trên nền tảng văn hóa.

Ông Nghĩa Trần - Chuyên gia Đào tạo và Cố vấn chiến lược thực chiến. (Ảnh: NVCC)

Từ quan điểm đó, ông Tuấn nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các giá trị thành chuẩn mực cụ thể trong quản trị và kinh doanh. Chữ “Tín” phải được chứng minh bằng chất lượng sản phẩm và việc thực hiện cam kết; liêm chính thể hiện trong cơ chế quản trị; sáng tạo phải tạo ra giá trị mới; trách nhiệm cần được cụ thể hóa bằng hành động. Chỉ khi trở thành nguyên tắc định hướng các quyết định và cách thức vận hành, những giá trị này mới thực sự có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp.

Để những giá trị văn hóa được thực thi hiệu quả, vai trò nêu gương và trách nhiệm của người lãnh đạo có ý nghĩa quyết định. Theo ông Nghĩa Trần - Chuyên gia Đào tạo và Cố vấn chiến lược thực chiến, người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện những giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi, đồng thời cụ thể hóa chúng trong quy định, quy trình làm việc và cơ chế đánh giá nhân sự. Khi lãnh đạo yêu cầu nhân viên tuân thủ một chuẩn mực nhưng bản thân lại hành xử trái với chuẩn mực đó, niềm tin vào các giá trị chung sẽ suy giảm, khiến văn hóa khó đi vào thực chất.

Cùng với đó, các nguyên tắc văn hóa cần được cụ thể hóa thành yêu cầu rõ ràng đối với từng vị trí. Phạm vi công việc, quyền hạn và trách nhiệm phải được phân định minh bạch; kết quả thực hiện cần có tiêu chí đánh giá, đi kèm cơ chế giám sát, ghi nhận và xử lý vi phạm. Cách tiếp cận này giúp nhân viên hiểu doanh nghiệp kỳ vọng điều gì, cần tuân thủ những chuẩn mực nào và chịu trách nhiệm ra sao đối với công việc được giao. Qua đó, văn hóa trở thành căn cứ điều chỉnh hành vi, duy trì kỷ luật và nâng cao tính đồng bộ trong hoạt động quản trị.

Đồng thời, các nguyên tắc văn hóa cần được duy trì trong tuyển dụng, bố trí, đánh giá và phát triển nhân sự. Bên cạnh năng lực chuyên môn, doanh nghiệp cần chú trọng sự phù hợp với văn hóa tổ chức. Nhân sự thiếu tinh thần hợp tác, không tôn trọng nguyên tắc chung hoặc né tránh trách nhiệm có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tập thể. Ngược lại, đội ngũ cùng chia sẻ chuẩn mực sẽ góp phần hạn chế xung đột, tăng sự đồng thuận và phát huy năng lực từng cá nhân.

Từ thực tiễn điều hành doanh nghiệp, ông Ngô Hữu Tiệp - Chủ tịch HĐQT Giza Group cho biết, doanh nghiệp đề cao sự phù hợp giữa năng lực chuyên môn và văn hóa tổ chức trong tuyển dụng, sử dụng nhân sự. Việc phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm và đánh giá kết quả được đặt trong mối liên hệ với những chuẩn mực chung. Đội ngũ quản lý có chuyên môn, năng lực tổ chức công việc và khả năng dẫn dắt nhân sự, bảo đảm các nguyên tắc chung được thực hiện thống nhất trong từng bộ phận.

Ông Ngô Hữu Tiệp - Chủ tịch HĐQT Giza Group. (Ảnh: NVCC)

Ông Tiệp cho biết, việc phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn tạo cơ sở để người quản lý điều phối công việc, kiểm soát tiến độ, giúp nhân viên chủ động trong phạm vi trách nhiệm được giao. Từ đó, doanh nghiệp hạn chế tình trạng chồng chéo, đùn đẩy và phụ thuộc vào chỉ đạo trực tiếp, từng bước hình thành phương thức làm việc có kỷ luật.

Tạo nội lực, gia tăng sức cạnh tranh

Theo ông Ngô Hữu Tiệp, văn hóa doanh nghiệp được thể hiện trước hết qua ý thức, thái độ làm việc và tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên. Trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, nơi mỗi dự án đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bộ phận, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc đồng bộ có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ, chất lượng công trình. Các bộ phận cần chủ động trao đổi, nhận diện vấn đề và đề xuất phương án xử lý; mỗi cá nhân cũng phải ý thức rõ trách nhiệm của mình để kịp thời giải quyết vướng mắc, hạn chế gián đoạn trong quá trình triển khai.

Ở góc độ phát triển tổ chức, ông Tiệp cho rằng hệ giá trị chung càng có ý nghĩa khi doanh nghiệp mở rộng quy mô và phát triển thêm lĩnh vực hoạt động. Khi số lượng nhân sự, bộ phận và cấp quản lý tăng lên, việc duy trì cách thức làm việc xuyên suốt trở nên khó khăn hơn nếu thiếu những nguyên tắc chung. Các chuẩn mực được chia sẻ trong toàn hệ thống giúp doanh nghiệp duy trì sự liên kết giữa các đơn vị, hạn chế tình trạng vận hành rời rạc và bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình phát triển.

Ông Tiệp nhận định, văn hóa có thể được xem là một nguồn lực giúp doanh nghiệp giảm những chi phí phát sinh do sự thiếu thống nhất trong tổ chức. Khi quy trình phối hợp được thực hiện nhất quán, trách nhiệm được xác định rõ và thông tin được truyền đạt kịp thời, doanh nghiệp có thể hạn chế sai sót, rút ngắn thời gian xử lý công việc và tránh lãng phí nguồn lực.

Bà Đinh Ngọc Phượng - Giám đốc Công ty TNHH Venesto Holdings. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh nội lực tổ chức, văn hóa còn góp phần tạo dựng uy tín trên thị trường. Bà Đinh Ngọc Phượng - Giám đốc Công ty TNHH Venesto Holdings cho rằng, những giá trị như chữ “Tín”, sự chính trực và tinh thần trách nhiệm cần được thể hiện trong cách doanh nghiệp ứng xử, thực hiện cam kết và giải quyết công việc. Việc duy trì những chuẩn mực này góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố uy tín và nâng cao quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng, đối tác.

Theo bà Phượng, cách doanh nghiệp đối đãi với người lao động cũng là một phương diện quan trọng của văn hóa tổ chức. Môi trường làm việc công bằng, tôn trọng và minh bạch, trong đó năng lực được ghi nhận và mỗi cá nhân có cơ hội phát triển, sẽ khuyến khích nhân sự chủ động đóng góp và chia sẻ trách nhiệm. Khi người lao động nhận thấy vai trò, giá trị của mình được coi trọng, sự gắn bó với tổ chức cũng được củng cố.

Ở quan hệ với khách hàng và đối tác, văn hóa doanh nghiệp được phản ánh qua mức độ trung thực trong cung cấp thông tin, trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thái độ khi tiếp nhận phản hồi. Theo bà Phượng, việc duy trì những chuẩn mực này giúp doanh nghiệp bảo đảm chất lượng thực hiện cam kết, xử lý thỏa đáng các vấn đề phát sinh và xây dựng uy tín trong hoạt động kinh doanh. Trong môi trường cạnh tranh, khách hàng và đối tác thường đánh giá doanh nghiệp qua chất lượng thực tế, cách xử lý vấn đề và sự hiệu quả trong ứng xử.

Từ góc độ thực thi chiến lược, ông Nghĩa Trần đánh giá văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện mục tiêu và thích ứng trước những biến động của thị trường. Một chiến lược dù được xây dựng bài bản cũng khó đạt kết quả nếu đội ngũ thiếu đồng thuận về mục tiêu, phối hợp kém hoặc né tránh trách nhiệm. Những xung đột lợi ích và hạn chế trong chia sẻ thông tin có thể khiến quá trình triển khai bị đình trệ, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Ngược lại, môi trường làm việc đề cao sự tin cậy, minh bạch và tinh thần hợp tác giúp mỗi thành viên hiểu rõ mục tiêu chung, chủ động thực hiện vai trò được giao và phối hợp chặt chẽ trong hành động. Văn hóa khi đó trở thành cầu nối giữa định hướng chiến lược của lãnh đạo với quá trình tổ chức thực hiện, góp phần đưa mục tiêu của doanh nghiệp vào thực tiễn.

Tuy nhiên, văn hóa không tự động tạo ra hiệu quả quản trị hay lợi thế cạnh tranh. Tác động của văn hóa phụ thuộc vào cam kết của lãnh đạo và cách doanh nghiệp tổ chức thực hiện. Nếu các chuẩn mực chỉ được đề cao trong tuyên bố, trong khi người đứng đầu thiếu gương mẫu, cơ chế đánh giá thiếu minh bạch hoặc việc thực thi không đồng đều, văn hóa sẽ khó tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong nội bộ.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì vậy cần gắn chặt với chiến lược phát triển và hệ thống quản trị. Khi những giá trị chung được duy trì nhất quán trong tư duy lãnh đạo, phương thức điều hành và hành vi của đội ngũ, văn hóa sẽ trở thành năng lực nội sinh, giúp doanh nghiệp củng cố nền tảng tổ chức, chủ động thích ứng và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.

“Trước những thay đổi của thị trường, doanh nghiệp cần giữ vững các giá trị cốt lõi nhưng linh hoạt trong phương thức tổ chức và điều hành. Việc khuyến khích trao đổi thẳng thắn, phản biện và đề xuất sáng kiến giúp doanh nghiệp phát huy tri thức của đội ngũ, kịp thời nhận diện những yêu cầu mới và điều chỉnh cách thức hoạt động phù hợp”. Ông Nghĩa Trần - Chuyên gia Đào tạo và Cố vấn chiến lược thực chiến