Người dân và du khách vui múa sạp.

Vân Hồ - vùng đất cửa ngõ của tỉnh Sơn La có nhiều homestay mang đậm phong cách của đồng bào dân tộc Mông. Trong đó, A Chu Homestay tại bản Hua Tạt là điểm đến được nhiều du khách yêu thích, đặc biệt là khách quốc tế. Các dãy nhà nghỉ cộng đồng và phòng nghỉ villa được thiết kế theo kiến trúc nhà gỗ truyền thống, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Từ kiến trúc nhà ở đến cách bài trí không gian đều mang dấu ấn văn hóa của đồng bào Mông, tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc cho du khách.

Chị Hạng Thị Sua, chủ cơ sở A Chu Homestay, chia sẻ: Tận dụng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa, người dân bản Hua Tạt đã phát triển nhiều hoạt động trải nghiệm phục vụ du khách. Ngoài tham quan, nghỉ dưỡng, du khách còn được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như vẽ sáp ong trên vải chàm. Dưới sự hướng dẫn của người dân, du khách được tìm hiểu và thực hành từng công đoạn, từ nấu sáp ong, tạo hoa văn, nhuộm chàm đến luộc và phơi vải để hoàn thiện sản phẩm. Mỗi tour dành cho nhóm từ 4-6 người có giá 500.000 đồng, bao gồm chi phí nguyên liệu và sản phẩm hoàn thiện mang về.

Du khách quốc tế trải nghiệm nghề vẽ hoa văn bằng sáp ong.

Từ những hoạt động trải nghiệm này, giá trị văn hóa truyền thống được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch cụ thể. Nhiều hộ gia đình tại bản Hua Tạt dù không trực tiếp kinh doanh homestay vẫn có thêm nguồn thu từ hướng dẫn trải nghiệm, hỗ trợ khách tham quan, làm đồ thủ công handmade bán cho du khách... Nhờ đó, nghề truyền thống có thêm động lực được khôi phục, duy trì và trao truyền trong cộng đồng.

Nằm bên dòng Đà giang hùng vỹ, Quỳnh Nhai sở hữu cảnh quan sông nước hữu tình, cùng nhiều di tích, danh lam thắng cảnh như Khu du lịch văn hóa tâm linh Quỳnh Nhai, đền Nàng Han, đền Linh Sơn Thủy Từ. Đây cũng là vùng đất hội tụ bản sắc văn hóa của 7 dân tộc cùng sinh sống với những lễ hội, nghi lễ truyền thống như: Lễ hội Gội đầu, Lễ hội Đua thuyền truyền thống, Lễ hội Kin Pang Then, Tết Xíp Xí, Lễ buộc chỉ cổ tay... được phục dựng, duy trì tổ chức, tạo nên nét riêng cho vùng đất ven hồ. Mỗi phong tục, nghi lễ không chỉ phản ánh đời sống tinh thần mà còn góp phần làm phong phú hành trình trải nghiệm của du khách khi đến với Quỳnh Nhai.

Nghi lễ Kin Pang Then của đồng bào dân tộc Thái xã Quỳnh Nhai.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nhai, cho biết: Xã định hướng quy hoạch không gian du lịch theo hướng liên kết giữa các địa phương vùng lòng hồ; hỗ trợ người dân khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống, xây dựng các sản phẩm OCOP đặc trưng mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Đồng thời, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, thu hút doanh nghiệp phát triển du lịch văn hóa, trải nghiệm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ những giá trị đặc sắc của các dân tộc được khai thác, quảng bá rộng rãi thông qua các khu, điểm du lịch, sản phẩm lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Đến nay, tỉnh đã kiểm kê, nhận diện hệ thống di sản với 20 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 96 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Cùng với đó, công tác bảo tồn tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, trang phục truyền thống, nghề thủ công, tri thức dân gian và các lễ hội đặc sắc luôn được quan tâm. Nhiều lễ hội như Hoa Ban, Hết Chá, Gầu Tào, Pang A, Cầu mưa... được duy trì tổ chức thường niên, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân vừa tạo thêm sản phẩm phục vụ du lịch. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã đón trên 5,5 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ ước đạt 5.400 tỷ đồng.

Văn hóa ẩm thực Sơn La phong phú, đa dạng được nhiều du khách yêu thích.

Ông Phạm Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Phát triển văn hóa phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, trong đó du lịch là ngành có vai trò quan trọng trong khai thác và phát huy giá trị di sản. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất, ngành luôn định hướng các địa phương chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, đưa những giá trị đặc trưng ấy trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Đồng thời, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế số, để gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh Sơn La và tạo động lực phát triển bền vững.

Khi những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy đúng hướng và trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, sẽ tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong bảo tồn bản sắc dân tộc. Đây là hướng đi để Sơn La phát huy lợi thế riêng, xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, thân thiện, hấp dẫn, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.