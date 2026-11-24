Đông đảo người dân tham gia các hoạt động văn hóa tại Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Dương.

Theo thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả nước đã chuẩn bị 406 chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trưng bày, triển lãm hưởng ứng sự kiện. Đáng chú ý, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai, tập trung vào sáu nhóm hoạt động, từ tuyên truyền, tổ chức sự kiện, bảo tồn di sản, phát triển văn hóa đọc đến các hoạt động văn hóa tại cộng đồng dân cư.

Tại Hà Nội, nhiều sự kiện lớn cũng được tổ chức. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động này là các chương trình diễn ra từ ngày 21 đến 24-11 tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Lễ khai mạc ngày 21-11 cùng màn diễu hành di sản với sự tham gia của gần 4.000 người đã giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long – Hà Nội, kết nối di sản truyền thống với đời sống đương đại. Bên cạnh các chương trình biểu diễn, nhiều không gian trưng bày, trải nghiệm được tổ chức, giúp công chúng tiếp cận gần hơn với nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống.

Đây cũng là điểm mới trong cách tổ chức các hoạt động văn hóa. Người dân không chỉ đứng ngoài thưởng thức mà có thể gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu quy trình chế tác và khám phá di sản bằng những hình thức sinh động. Nhờ vậy, nhiều không gian công cộng trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Đông đảo người dân, đặc biệt là các gia đình và người trẻ, hào hứng tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, khám phá di sản và tự tay thực hành nghề thủ công như đan mây tre, làm gốm, sơn mài….

Đưa con đến khu vực hồ Hoàn Kiếm chơi nhân dịp được nghỉ Ngày Văn Hóa Việt Nam, Chị Nguyễn Tú Anh, nhà ở phường Tây Hồ chia sẻ, các con chị rất vui khi được tham gia các hoạt động trải nghiệm làm nghề thủ công tại khu phố cổ. "Thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở, các con được trực tiếp quan sát nghệ nhân thao tác, tự tay thực hành và hiểu được những công đoạn làm ra sản phẩm thủ công. Những trải nghiệm như vậy không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp trẻ thêm hiểu, thêm yêu và có ý thức gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống" chị Tú Anh nói.

Thực tiễn từ các hoạt động tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước cho thấy, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ tạo không gian giao lưu, trải nghiệm mà còn góp phần khẳng định vai trò của nhân dân trong đời sống văn hóa. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07-01-2026 của Bộ Chính trị : “Phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ văn hoá, doanh nhân đóng vai trò quan trọng, đồng thời đề cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Trên tinh thần đó, Ngày Văn hóa Việt Nam được các địa phương định hướng trở thành một phần tự nhiên trong đời sống cộng đồng. Trong bài phát biểu khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh: “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 là dịp để những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, để truyền thống được tiếp nối bằng những hình thức thể hiện mới, để các thế hệ cùng gặp gỡ, trải nghiệm và sẻ chia niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc”.

Khi mỗi người dân đều có cơ hội tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, những giá trị truyền thống sẽ được tiếp nối bằng tình yêu và trách nhiệm. 24-11 sẽ không chỉ là một ngày hội đáng nhớ, mà còn khơi mở hành trình đưa văn hóa hiện diện sâu sắc hơn trong đời sống mỗi gia đình và toàn xã hội.