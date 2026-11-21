Khi văn hóa là động lực gắn kết cộng đồng | Văn hóa và Sự kiện | 21/11/2026
Trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, văn hóa là nền tảng tạo nên bản sắc, hình thành những giá trị tốt đẹp ở mỗi con người và gắn kết cộng đồng. Từ những di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ, sức sáng tạo của nghệ sĩ đến nếp sống, cách ứng xử trong mỗi gia đình, văn hóa hiện diện trong mọi mặt của đời sống. Việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong chặng đường phát triển mới của đất nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-van-hoa-la-dong-luc-gan-ket-cong-dong-van-hoa-va-su-kien-21-11-2026-246261121141145572.htm