Một trong những điểm nhấn của Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 là không gian “Hương vị ASEAN”, bên cạnh hai không gian “Tự hào Việt Nam” và “Hương vị thế giới”. Hãy cùng Báo Thế giới và Việt Nam điểm qua những món ăn đặc sắc làm nên bản sắc ẩm thực của 11 quốc gia thành viên ASEAN.