Gia đình chị Hường tại không gian Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám

TS. Hoàng Thị Hải Yến, giảng viên Khoa Triết học và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng chính sách nghỉ hưởng nguyên lương và miễn, giảm phí, lệ phí giúp người dân thuận lợi hơn khi tiếp cận văn hóa. Tuy nhiên, có điều kiện để đến chưa có nghĩa là người dân sẽ lựa chọn.

Theo TS. Hoàng Thị Hải Yến (phải), không gian văn hóa cần được đổi mới cách tiếp cận, tạo thêm những trải nghiệm hấp dẫn để thu hút công chúng

Trong đời sống hiện đại, các thiết chế văn hóa phải cạnh tranh với nhiều hình thức giải trí. Giá trị lịch sử, giáo dục là nền tảng, nhưng để thu hút công chúng, những giá trị ấy cần được truyền tải theo cách dễ tiếp nhận, tạo hứng thú và khuyến khích người tham gia khám phá sâu hơn.

Theo TS. Hoàng Thị Hải Yến, điều cần thay đổi là tư duy từ "giới thiệu những gì mình có" sang tạo ra trải nghiệm mà công chúng thực sự muốn tham gia. Bảo tàng có thể tổ chức hoạt động khám phá hiện vật, thực hành; di tích kết hợp tìm hiểu lịch sử với trải nghiệm văn hóa địa phương; nhà hát mở rộng giao lưu để khán giả có cơ hội tiếp cận nghệ thuật gần gũi hơn.

Chị Lê Thị Thu cùng con gái

Công nghệ số, mã QR hay thực tế ảo có thể hỗ trợ quá trình này, nhưng không phải yếu tố quyết định sức hấp dẫn. Một câu chuyện được kể sinh động, một người thuyết minh biết đối thoại với khách tham quan đôi khi hiệu quả hơn việc trang bị nhiều công nghệ mà thiếu nội dung cuốn hút. Đổi mới không phải chạy theo thị hiếu nhất thời, mà là tìm cách đưa những giá trị có chiều sâu đến gần công chúng hơn.

Với các gia đình, việc lựa chọn một điểm đến văn hóa còn phụ thuộc vào chương trình có phù hợp với nhu cầu, độ tuổi của các thành viên hay không. Chị Trần Thanh Hường ở Hà Nội và chị Lê Thị Thu ở Nghệ An đều quan tâm đến việc tạo cơ hội để con tiếp xúc với các hoạt động văn hóa. Sự hấp dẫn của các chương trình và tính thuận tiện khi tham gia là những yếu tố góp phần quyết định lựa chọn của mỗi gia đình.

Chị Trần Thanh Hường mong muốn có thêm cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ

TS. Hoàng Thị Hải Yến cho rằng, cần lắng nghe phản hồi của người tham quan, xây dựng chương trình phù hợp với từng nhóm công chúng, đồng thời kết nối với trường học, nghệ sĩ và các đơn vị sáng tạo. Thông tin về giờ mở cửa, hoạt động, thời lượng tham quan và chi phí cũng cần rõ ràng để người dân dễ sắp xếp.

Hiệu quả của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở lượng khách trong ngày 24/11 mà còn ở khả năng duy trì sự quan tâm sau đó. Khi bảo tàng, di tích, nhà hát có chương trình hấp dẫn và được tổ chức thường xuyên, người dân sẽ có thêm lý do để quay lại. Một ngày nghỉ có thể mở ra cơ hội, nhưng chính chất lượng trải nghiệm mới góp phần đưa văn hóa trở thành lựa chọn quen thuộc trong đời sống.