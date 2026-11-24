Có những dân tộc được định hình bởi những đế chế hùng mạnh. Có những quốc gia lớn lên từ thương nghiệp và biển cả.

Còn Việt Nam được nhận diện như một dân tộc gắn với nghề trồng lúa nước nên đương nhiên mang theo căn tính nông dân, quen với sản xuất nông nghiệp và phù hợp với nhịp sống của một xã hội nông thôn.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, mà phải trở thành "điểm nhấn" chuyển hóa nhận thức thành hành động. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhưng trong suốt chiều dài lịch sử cộng đồng cư dân với "3 chữ N" ấy lại chẳng mấy lúc có được cuộc sống bình yên mà luôn phải đối mặt với những thử thách hiểm nghèo.

Dải đất hình chữ S thân yêu của chúng ta được thiên nhiên hào phóng ban cho phong cảnh thiên nhiên sơn thuỷ hữu tình vừa nên thơ vừa hùng vĩ, những con sông mang nặng phù sa thành tạo nên những cánh màu mỡ.

Nhưng cũng chính trên mảnh đất này con người cũng thường xuyên hứng chịu những hoàn cảnh nghiệt ngã với lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh… và đi cùng với đó là chiến tranh, loạn lạc.

Chính trong điều kiện ấy, con người Việt Nam buộc phải học cách sống hoà đồng với thiên nhiên, bền bỉ thích nghi và nhiều tính cách được hình thành trong quá trình ấy.

Để có được những con đê đất đắp bằng tay trần tổng cộng chiều dài lên tới gần 1 vạn cây số, những thửa ruộng bậc thang cheo leo sườn núi và đặc biệt là có được sức mạnh tập thể chống chọi với thiên tai và địch hoạ, trong văn hoá Việt đã hình thành một cốt lõi quan trọng.

Đó là tinh thần cộng đồng. Không ai có thể chống lũ một mình, cũng không ai giữ được mùa màng nếu quay lưng với làng xóm và càng không thể thắng giặc dữ hùng mạnh và hung ác nếu không có sự chung sức của cả nước.

Làng - trong văn hoá Việt - không chỉ là không gian cư trú, mà là môi trường hình thành nhân cách. Ở đó, con người học cách sống vì nhau, học sự nhẫn nhịn, biết nhường nhịn để tồn tại lâu dài. Chính lối sống ấy đã gieo vào tâm thức Việt Nam một phẩm chất bền bỉ: nhân ái mà không yếu mềm, gắn bó mà không hoà tan cá tính. Đó là thứ sức mạnh âm thầm, không ồn ào nhưng dai dẳng như rễ tre bám sâu vào lòng đất.

Lịch sử không để dân tộc Việt Nam an phận trong nhịp sống yên bình ấy. Hơn một nghìn năm Bắc thuộc là vết hằn sâu trong ký ức lịch sử, nhưng cũng là lò luyện khắc nghiệt tôi luyện con người Việt Nam.

Trong hoàn cảnh bị đô hộ, văn hoá Việt không phô trương đối kháng, mà ẩn mình để tồn tại. Ngôn ngữ được giữ qua lời ru, phong tục được lưu truyền trong lễ hội dân gian, ý thức cộng đồng được duy trì trong làng xã. Đó là một kiểu phản kháng lặng lẽ nhưng bền bỉ, cho thấy khả năng chịu đựng phi thường của con người Việt Nam.

Khi thời cơ đến, sự chịu đựng ấy chuyển hoá thành sức bật. Những cuộc khởi nghĩa, những triều đại độc lập sau thế kỷ X không chỉ là sự thay đổi chính trị, mà là sự trỗi dậy của một bản lĩnh văn hoá.

Văn hoá Việt Nam lúc này định hình rõ một tư thế đặc biệt: không hiếu chiến, nhưng không cúi đầu; trọng hoà hiếu, nhưng không chấp nhận mất chủ quyền. Từ Lý – Trần đến Lê sơ, tư tưởng "lấy dân làm gốc" không phải khẩu hiệu, mà là kết quả của kinh nghiệm lịch sử sâu sắc: chỉ có dựa vào dân, quốc gia mới đứng vững.

Con người Việt Nam trong thời đại ấy mang trong mình một lý tưởng rõ ràng: sống có trách nhiệm với non sông. Lòng yêu nước không tách rời đạo lý làm người. Trung với nước gắn liền với hiếu với dân. Chính sự kết hợp ấy đã tạo nên một kiểu nhân cách đặc thù: người trí thức nhập thế, người nông dân biết đứng lên khi Tổ quốc cần, người cầm quân không tách rời đạo lý.

Điều làm nên chiều sâu của văn hoá Việt Nam còn nằm ở khả năng tiếp biến hiếm có. Việt Nam tiếp nhận Nho giáo để tổ chức xã hội, nhưng không biến nó thành công cụ chuyên chế; tiếp nhận Phật giáo để nuôi dưỡng lòng từ bi, nhưng không tách khỏi đời sống thế tục; tiếp nhận Đạo giáo để làm mềm thế giới tinh thần.

Từ đó, hình thành một nền văn hoá không cực đoan, không tuyệt đối hoá một hệ tư tưởng nào, mà đặt con người và cuộc sống làm trung tâm.

Sự dung hợp ấy tạo nên một con người Việt Nam giàu cảm xúc, nặng nghĩa tình, coi trọng đạo lý hơn giáo điều. Trong sâu thẳm, con người Việt Nam luôn hướng về sự hài hoà – hài hoà với tự nhiên, với cộng đồng, với chính mình. Đó là lý do vì sao, ngay cả trong chiến tranh, văn hoá Việt Nam vẫn giữ được tinh thần nhân văn, khoan dung, không cổ vũ huỷ diệt.

Bước sang thời cận – hiện đại, lịch sử lại đặt dân tộc Việt Nam trước những thử thách chưa từng có. Chủ nghĩa thực dân, rồi các cuộc chiến tranh hiện đại đã đẩy sức chịu đựng của con người Việt Nam đến giới hạn. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được nâng lên thành hệ giá trị cao nhất. Từ người nông dân đến trí thức, từ hậu phương đến tiền tuyến, con người Việt Nam đã chứng minh một chân lý giản dị: khi lợi ích dân tộc bị đe doạ, mọi khác biệt đều có thể gác lại.

Những năm tháng ấy đã làm lộ rõ một phẩm chất nổi bật: ý chí vượt qua nghịch cảnh bằng niềm tin. Con người Việt Nam không chỉ chiến đấu bằng súng đạn, mà bằng tinh thần, bằng niềm tin vào chính nghĩa, vào tương lai độc lập. Đó là thứ sức mạnh khiến thế giới phải nhìn lại một dân tộc nhỏ bé nhưng không hề nhỏ về ý chí.

Hôm nay, khi chiến tranh đã lùi xa, lịch sử lại đặt ra những câu hỏi mới. Hội nhập, phát triển, toàn cầu hoá vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra thách thức đối với bản sắc văn hoá và con người Việt Nam. Nhưng nhìn sâu vào dòng chảy lịch sử, có thể tin rằng những mặt ưu trội đã được hun đúc qua hàng nghìn năm sẽ không mất đi. Tinh thần cộng đồng, lòng yêu nước, khả năng thích ứng, khát vọng vươn lên vẫn đang âm thầm chảy trong huyết mạch dân tộc.

Con người Việt Nam hôm nay đứng trước tương lai với một hành trang đặc biệt: quá khứ của chịu đựng và chiến thắng, hiện tại của đổi mới và khát vọng, và tương lai của một dân tộc muốn vươn mình mà không đánh mất chính mình.

Văn hoá Việt Nam, xét đến cùng, không phải là những gì được ghi trong sách vở, mà là cách con người Việt Nam sống, yêu thương, chịu đựng và lựa chọn trong những thời khắc quyết định của lịch sử.

Trong dòng chảy nghìn năm ấy, những mặt ưu trội của văn hoá và con người Việt Nam không hiện ra như ánh chớp, mà như dòng sông ngầm, lặng lẽ nhưng bền bỉ, nuôi dưỡng sức sống dân tộc qua mọi biến thiên. Và chính dòng sông ấy sẽ tiếp tục chảy, mang theo ký ức lịch sử, khát vọng tương lai và niềm tin sâu sắc vào giá trị của con người Việt Nam.

Có những thời khắc của lịch sử không ồn ào như tiếng gươm va khi binh lửa, không dữ dội như những cuộc cách mạng long trời lở đất, nhưng lại mang sức chuyển mình âm thầm mà sâu sắc. Đó là khi một dân tộc soi lại chính mình, lắng nghe nhịp đập của văn hoá, đo lại tầm vóc của con người, để chuẩn bị cho một bước đi dài hơn trong lịch sử.

Việt Nam hôm nay đang đứng trước một thời khắc như thế.

Nếu lịch sử là con sông lớn, thì văn hoá chính là mạch nước ngầm nuôi dưỡng dòng sông ấy. Có khi nước dâng thành thác, có khi lặng lẽ chảy sâu dưới lòng đất, nhưng chưa bao giờ cạn.

Trải qua nghìn năm dựng nước và giữ nước, văn hoá Việt Nam không được tạo nên bởi những lâu đài tráng lệ hay những đế chế phô trương, mà bởi làng xóm, mái đình, nếp nhà, câu ca dao, tiếng ru, và cả những thói quen tưởng như bình dị: nhường nhịn, chịu đựng, bền bỉ, yêu thương.Chính trong những điều "nhỏ bé" ấy, dân tộc này đã tích luỹ một sức mạnh lớn: sức mạnh của sự gắn kết, của lòng nhân ái, của tinh thần vượt khó và khả năng tái sinh sau mọi đổ nát.

Khi bước vào kỷ nguyên vươn mình – kỷ nguyên của tốc độ, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và cạnh tranh toàn cầu – văn hoá không còn chỉ là ký ức của quá khứ. Văn hoá trở thành câu hỏi của hiện tại và lời hứa của tương lai: Chúng ta là ai giữa thế giới này? Chúng ta sẽ phát triển theo cách nào để không đánh mất chính mình?

Con người Việt Nam hôm nay đứng trước một yêu cầu mới: không chỉ yêu nước bằng hy sinh, mà còn yêu nước bằng trí tuệ; không chỉ bảo vệ Tổ quốc bằng ý chí, mà còn bằng năng lực cạnh tranh; không chỉ tự hào về quá khứ, mà phải kiến tạo tương lai.

Khát vọng phồn vinh không thể chỉ nằm trong những khẩu hiệu đẹp. Nó phải hiện diện trong từng lớp học, từng phòng thí nghiệm, từng nhà máy, từng doanh nghiệp, từng công chức biết xấu hổ trước sự vô cảm, biết tự trọng trước quyền lực được trao.

Có những quốc gia mạnh vì tài nguyên, có quốc gia mạnh vì quân sự. Việt Nam, trong suốt lịch sử, mạnh lên chủ yếu nhờ sức mạnh nội sinh: văn hoá hun đúc con người, con người bảo vệ và làm giàu văn hoá. Khi văn hoá không chỉ nằm trong bảo tàng, mà thấm vào cách điều hành đất nước; khi đạo lý không chỉ nằm trong sách giáo khoa, mà hiện diện trong cách ứng xử của người có quyền lực; khi lòng yêu nước không chỉ là cảm xúc, mà trở thành động lực làm việc tử tế mỗi ngày.

Thì lúc đó, sức mạnh văn hoá và con người sẽ hoá thành sức mạnh quốc gia.

Trong kỷ nguyên hội nhập, sức mạnh ấy còn được đo bằng "sức mạnh mềm": sự tin cậy của thế giới, sự ngưỡng mộ dành cho con người Việt Nam, và khả năng đóng góp có trách nhiệm vào các vấn đề chung của nhân loại.

Việt Nam không thể và cũng không cần trở thành bản sao của bất kỳ quốc gia nào. Con đường phồn vinh của Việt Nam phải mang dấu ấn Việt Nam – một con đường nơi tăng trưởng kinh tế đi cùng tiến bộ xã hội, nơi hiện đại không phủ định truyền thống, nơi con người được tôn trọng cả về phẩm giá lẫn cơ hội phát triển.

Mỗi thời đại đều để lại cho hậu thế một câu hỏi. Thế hệ hôm nay sẽ được lịch sử hỏi rằng: Các bạn đã làm gì với cơ hội vươn mình của dân tộc?

Câu trả lời không nằm ở những con số tăng trưởng ngắn hạn, mà nằm ở việc chúng ta đã bồi đắp được bao nhiêu cho nền tảng văn hoá, đã nâng đỡ và giải phóng được bao nhiêu tiềm năng con người. Phồn vinh không chỉ là những thành phố cao tầng, mà là một xã hội nơi con người sống có niềm tin, có đạo lý, có khát vọng và có cơ hội vươn lên bằng chính năng lực của mình.

Khi văn hoá cất tiếng nói dẫn đường, khi con người Việt Nam đứng thẳng bằng trí tuệ và nhân cách, thì kỷ nguyên vươn mình sẽ không chỉ là một khẩu hiệu thời đại, mà sẽ trở thành một chương bền vững trong lịch sử dân tộc. Và khi ấy, Việt Nam đi tới phồn vinh không phải bằng sự phô trương, mà bằng chiều sâu – chiều sâu của văn hoá và chiều cao của con người.