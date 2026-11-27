Thất bại 0-2 trước U17 Mali tại sân Aspire Zone - Pitch 9 (Doha) tối 26/11 khiến hành trình của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup Qatar 2026 khép lại. Trước một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vương, thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào trận đấu cuối bảng G với tinh thần không còn gì để mất.

Toàn đội chiến đấu quả cảm, chơi kỷ luật và giữ sạch lưới suốt hiệp một. Tuy nhiên, tinh thần quyết tâm không thể khỏa lấp khoảng cách quá lớn về trình độ, thể lực và đẳng cấp. Khi U17 Mali tăng tốc trong hiệp hai, mọi nỗ lực phòng ngự của U17 Việt Nam nhanh chóng sụp đổ trước sức mạnh vượt trội từ đại diện châu Phi.

U17 Mali quá mạnh dù chưa tung ra đội hình mạnh nhất.

Sự bất lực của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam đã có 45 phút đầu tiên đáng khen ngợi. Rút kinh nghiệm từ 6 bàn thua sau hai lượt trận trước U17 Bỉ và New Zealand, HLV Cristiano Roland bố trí hệ thống để cải thiện phòng ngự ở 2 hành lang cánh. Hệ thống phòng ngự của đội bóng áo đỏ vận hành chặt chẽ, bọc lót kín kẽ và bịt kín những khoảng trống ở biên tốt hẳn so với trước đó.

Nhờ cự ly đội hình hợp lý, U17 Việt Nam không chỉ đứng vững trước 10 cú dứt điểm của đối thủ trong hiệp một mà còn tạo ra được hai cơ hội ăn bàn rõ rệt. Nếu Đại Nhân xử lý sắc bén và quyết đoán hơn trong tình huống đối mặt thủ môn, U17 Việt Nam đã vượt lên dẫn bàn và thế trận có thể tốt hơn.

Sau đó, thế trận xoay chuyển hoàn toàn sau giờ nghỉ. U17 Mali không còn thăm dò mà chủ động đẩy cao tốc độ, dồn ép nghẹt thở ngay từ những phút đầu hiệp hai. Chỉ trong 8 phút đầu hiệp, đại diện châu Phi đã tung ra tới 5 cú sút về phía khung thành U17 Việt Nam.

Sự xuất sắc của thủ môn Lý Xuân Hòa cùng những phòng ngự pha lăn xả của trung vệ Đăng Khoa chỉ giúp U17 Việt Nam trụ vững thêm một quãng ngắn. Khi nền tảng thể lực suy giảm, các mắt xích phòng ngự bắt đầu rời rạc và để lộ khoảng trống. Bàn mở tỷ số của Sanaba Keita từ một pha phối hợp đơn giản nhưng quá nhanh là hệ quả tất yếu khi sức chịu đựng của hàng thủ chạm giới hạn.

Bàn thua đầu tiên ở phút 57 đẩy U17 Việt Nam vào thế tiến thoái lưỡng nan. HLV Roland buộc phải tung thêm nhân sự hàng công để tìm bàn gỡ, nhưng việc dâng cao đội hình trước một đối thủ giàu thể lực lại vô tình phơi bày thêm sơ hở. U17 Mali dễ dàng bẻ gãy mọi ý đồ lên bóng ngay từ giữa sân, trước khi trừng phạt sai lầm mất bóng bên phần sân nhà của Việt Nam bằng bàn ấn định tỷ số 2-0 của Djigui Koita.

Nếu cột dọc không cứu thua ở cuối trận, lưới của Xuân Hòa thậm chí đã rung lên lần thứ ba. Những con số thống kê sau trận phơi bày trọn vẹn sự bất lực của đại diện Đông Nam Á: U17 Mali tung ra tới 27 cú sút (7 trúng đích) và hưởng 9 quả phạt góc, trong khi U17 Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 3 lần dứt điểm, không một lần đưa bóng đi trúng khung thành đại diện châu Phi.

Quý Vương trước Diawara - tiền vệ hot bậc nhất U17 World Cup 2026 - là điển hình của sự chênh lệch giữa 2 đội.

Trận đấu phản ánh rõ U17 Việt Nam đang đứng ở đâu

Trận thua trước U17 Mali là tấm gương phản chiếu chân thực nhất vị thế hiện tại của bóng đá trẻ Việt Nam khi bước ra sân chơi thế giới. Đầu tiên và dễ thấy nhất vẫn là bài toán cố hữu về thể lực và thể hình. Trước những cầu thủ châu Phi sải chân dài, chạy khỏe khắp mặt sân suốt 90 phút, các học trò của HLV Roland thua thiệt hoàn toàn trong các pha tranh chấp tay đôi.

Hình ảnh tiền vệ Sỹ Bách chống tay vào gối, thở dốc ngay khi rời sân ở phút 65 là minh chứng rõ nét nhất. Khi nền tảng thể lực cạn kiệt, tư duy chiến thuật và độ chính xác trong từng pha xử lý của cầu thủ trẻ "áo đỏ" lập tức sụt giảm, dẫn trực tiếp đến những sai lầm sơ đẳng ở cuối trận.

Bên cạnh yếu tố thể chất, trận đấu này cũng phơi bày sự đơn điệu trong phương án tấn công của U17 Việt Nam. Toàn bộ hy vọng sáng tạo của đội bóng gần như dồn cả lên vai số 10 Nguyễn Lực. Khi U17 Mali nhận ra điều này và cắt cử người áp sát cực rát, U17 Việt Nam lập tức rơi vào bế tắc.

Nguyễn Lực vẫn cho thấy nỗ lực cá nhân đáng ghi nhận qua pha đột phá dứt điểm cuối hiệp một hay hai cú đá phạt trực tiếp ở phút 49 và 76. Tuy nhiên, việc phải tự xoay xở ở những cự ly xa và góc sút khó cho thấy anh quá đơn độc. U17 Việt Nam thiếu hẳn những vệ tinh đủ đẳng cấp để chia lửa và tạo ra sự đột biến.

Nhìn sang phần sân đối diện, sự chênh lệch về chất lượng con người ở tuyến giữa càng hiện rõ. U17 Mali sở hữu những tiền vệ trung tâm cực kỳ toàn diện như Lassana Diawara - người chơi nổi bật với 5 pha dứt điểm và liên tục khuấy đảo hàng thủ Việt Nam, hay Mamadou Camara với lối chơi cơ động và đầy tốc độ.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể sản sinh ra những tiền vệ trung tâm đạt đến đẳng cấp cao ngay từ cấp U17, hội tụ đủ tốc độ, sức mạnh và nhãn quan chiến thuật để chơi sòng phẳng với đối thủ hàng đầu. Đào Quý Vương có thể là tiền vệ trụ hay nhất U23 Đông Nam Á nhưng bước ra "biển lớn" là sự thua thiệt mọi mặt.

U17 Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ ở sân chơi World Cup.

Thất bại này là những bài học đắt giá cho lứa cầu thủ sinh năm 2009 trở về sau của U17 Việt Nam. Trong lần đầu tiên lịch sử giành quyền góp mặt ở vòng chung kết U17 World Cup, việc giành được một điểm và chơi sòng phẳng trong nhiều thời điểm trước các đối thủ hàng đầu thế giới đã là một bước tiến đáng tự hào.

U17 Việt Nam thua U17 Mali để va vấp, để nhìn thẳng vào những khiếm khuyết của bản thân thay vì ngủ quên trên chiến thắng tại cấp độ khu vực và những lần tạo dấu ấn tại sân chơi châu Á. Trận thua 0-2 trước U17 Mali khép lại hành trình của U17 Việt Nam tại Qatar, nhưng đồng thời mở ra một chặng đường mới.

Chính những trải nghiệm khắc nghiệt trước các đối thủ đẳng cấp như Mali sẽ là hành trang quý giá nhất giúp Nguyễn Lực, Xuân Hòa, Đăng Khoa và các đồng đội trưởng thành, hướng đến việc tiếp tục tỏa sáng ở cấp độ cao hơn như U20, U23 và xa hơn là giấc mơ trở thành trụ cột của đội tuyển.

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