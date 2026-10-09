Khi tuyên truyền đi vào cuộc sống

Những tờ rơi tóm tắt quy định cốt lõi của Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự được phát tận tay người dân và học sinh. Điểm nhấn thu hút sự tham gia tích cực của các em học sinh là hoạt động “Đố vui pháp luật”. Qua những tình huống thực tiễn, cán bộ tuyên truyền giải thích rõ ràng các hành vi vi phạm, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân. Em Đinh Thị Hương, học sinh lớp 7 của trường, chia sẻ: “Sự truyền đạt gần gũi của các chú bộ đội giúp em nhận biết rõ các hành vi xâm hại, bóc lột trẻ em, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật”.

Tổ công tác Bộ CHQS TP Đà Nẵng đến nhà người dân thôn Agrồng, xã Tây Giang phát tờ rơi, tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật.

Đối với địa bàn vùng cao, LLVT thành phố xác định tuyên truyền pháp luật phải tiến hành thường xuyên, gắn với phong tục, tập quán địa phương. Việc kết hợp phát tài liệu với đối thoại trực tiếp đã kịp thời gỡ vướng mắc của bà con. Bên cạnh đó, công tác phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự tại các địa phương được triển khai đồng bộ. Ban CHQS cấp xã chủ động phối hợp với các lực lượng tuyên truyền rõ về độ tuổi, tiêu chuẩn khám tuyển, chế độ, chính sách hậu phương Quân đội. Hệ thống xe tuyên truyền lưu động, loa phát thanh nội bộ cùng pa-nô, băng rôn trực quan tại các bản làng, khu dân cư đã tạo sự đồng thuận cao. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, nhiều thanh niên đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Anh Nguyễn Hoài Trung (xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng) chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, tôi vẫn sẵn sàng gác lại công việc cá nhân để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc khi còn trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng khẳng định: "Việc giáo dục pháp luật chỉ đạt hiệu quả thực chất khi biến quy định thành ý thức tự giác. Thời gian qua, đơn vị đã liên tục đổi mới phương thức tiếp cận. Các chương trình sân khấu hóa, trò chơi đố vui có thưởng hay mô hình “Tủ sách pháp luật tích hợp mã QR” được ứng dụng rộng rãi, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tra cứu văn bản quy phạm pháp luật nhanh chóng, thuận tiện".

Trong các cơ quan, đơn vị quân sự, công tác giáo dục pháp luật luôn lồng ghép chặt chẽ với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy. Các đợt sinh hoạt chuyên đề tập trung vào Luật Nghĩa vụ quân sự, an toàn giao thông, kỷ luật Quân đội, tạo nền tảng vững chắc để mỗi quân nhân hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tại các vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ CHQS thành phố kết hợp công tác tuyên truyền pháp luật với hoạt động dân vận, chung tay vì cộng đồng. Việc trao tặng sách pháp luật, hỗ trợ các gia đình chính sách đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đo đếm bằng sự chuyển biến trong hành động hằng ngày của mỗi người dân. Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở, Bộ CHQS TP Đà Nẵng quyết tâm đưa tinh thần thượng tôn pháp luật lan tỏa sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn.